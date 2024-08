Arbuz: co to za owoc i skąd pochodzi

Arbuz to gatunek rośliny z rodziny dyniowatych. Jako roślina uprawna arbuz został rozprzestrzeniony w różnych regionach świata o ciepłym klimacie. Jest on uprawiany obecnie wielu krajach. Arbuz pochodzi z Afryki południowej, gdzie to nadal rośnie dziko.

Gatunki arbuza pochodzące z Afryki południowej udomowione były w Afryce północnej już ponad 5000 lat temu. To właśnie tak stare nasiona arbuza znaleziono w Libii. Natomiast w Egipcie odkryto pozostałości po tych owocach w grobowcach i świątyniach już z 1330 r. p.n.e., zaś w Sudanie z1500 r. p.n.e.Roślina ta jest uprawiana również w Chinach i Indiach od niepamiętnych czasów. Do Europy arbuz trafił około XI-XII wieku. A już w XIV wieku wyróżniano kilka odmian tej rośliny.

Arbuz jest uprawiany ze względu na jego duże słodkie owoce. Obecnie istnieje ponad 1000 odmian tej rośliny. Jego soczysty miąższ to smaczna, lekka i orzeźwiająca przekąska, która idealnie sprawdza się latem.

Dlaczego warto jeść owoce arbuza

Arbuz to nie tylko smaczny orzeźwiający owoc. To także prawdziwa skarbnica cennych składników. Dzięki dużej zawartości wody w jadalnym miąższuarbuza, która wynosi około 92 proc., owoc ten doskonale nawadnia organizm. To zaś jest niezwykle istotne, zwłaszcza podczas upałów. Dodatkowo arbuz zawiera 6 proc. cukru. Zaś pozostałą część stanowią inne składniki odżywcze takie jak: białko, błonnik oraz witaminy i minerały.

Arbuzy bogate są w witaminę A, witaminy C i E oraz witaminy z grupy B. Miąższarbuza zawiera takie pierwiastki jak miedź, potas, żelazo, magnez, cynk, mangan oraz małe ilości sodu. Owoce arbuza zawierają również dużo karotenoidów (w tym likopenu, który jest przeciwutleniaczem), a także: luteinę, zeaksantynę i kryptoksantynę. To właśnie likopenowi, znanemu także jako składnik pomidorów, arbuz zawdzięcza czerwone zabarwienie miąższu. Jednocześnie arbuz jest niskokaloryczne. 100 g arbuza to zaledwie 40 kcal.

Dzięki zawartości wielu cennych dla zdrowia składników, arbuzy wykazują działanieprzeciwzapalne oraz przeciwutleniające. Likopen neutralizuje wolne rodniki, chroniąc komórki przez przed ich uszkodzeniem. Ten związek organiczny również pozytywnie wpływa na serce. Wspomaga obniżeniepoziomucholesterolu we krwi. Zmniejsza sztywność mięśni tętnic oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy u osób z otyłością. Ponadto wspomaga obniżanie ciśnienia tętniczego krwi. Przeciwutleniającewłaściwościlikopenu korzystnie wpływają również na ochronę przeciwnowotworową.

Ponieważ arbuz składa się z dużej ilości wody, jego spożywanie poprawia nawodnienie organizmu. Ponadto arbuz wspomaga regenerację mięśni po wzmożonym wysiłku fizycznym. Zwłaszcza cytrulina - czyli aminokwas występujący w miąższu tego owocu - zmniejsza zmęczenie mięśni oraz wspomaga usuwanie kwasu mlekowego, który powstał podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Poza tym spożywanie arbuza wspomaga odporność organizmu i łagodzi symptomy astmy. Witamina C zawarta w arbuzie wspomaga syntezę kolagenu w organizmie zwiększając elastyczność skóry.

Lemoniada z arbuza: przepis

Soczysty i smacznymiąższ arbuza idealnie nadaje się do przyrządzenia orzeźwiającejlemoniady. Jak podaje portal DoradcaSmaku.pl, w tym celu będziemy potrzebować następujących składników:

1 kg arbuzów

3 cytryny

½ szklanki ciepłej wody

3 łyżki cukru

1 szklankę wody mineralnej

5-6 kostek lodu

8 listków mięty.

Przygotowanie.