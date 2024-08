Energia elektryczna – dlaczego warto oszczędzać prąd

Koszty energiielektrycznej są coraz wyższe. Warto zatem rozważyć sposoby na oszczędzenie prądu a tym samym zmniejszenie rachunków za prąd. Jak podaje portal dziendobry.tvn.pl,Polski Instytut Ekonomiczny w 2022 roku oszacował, iż przeciętne gospodarstwo domowe mogłoby zredukować zużycie energii elektrycznej o 43%. A to tylko dzięki używaniu energooszczędnego oświetlenia jak również energooszczędnych sprzętów AGD i RTV. Według analityków największy udział w zużyciu energii ma oświetlenie, a także czajniki elektryczne, lodówki i telewizory.

Oczywiście skutecznych sposobów na oszczędzanieenergiielektrycznej jest bardzo wiele. Niemniej jednak istnieje jeden prosty trik, który może zmniejszyć rachunki za prąd nawet o połowę. Wszystko zależy od zasad, na jakich dostarczana jest do naszego domu lub mieszkania energiaelektryczna. Warto jednak rozważyć taką opcję, zwłaszcza jeżeli koszt energiielektrycznej jest różne zależnie od godziny. Oszczędzanie energii elektrycznej to przede wszystkim niższe rachunki. Dlatego warto spróbować.

Jak znacząco zmniejszyć rachunki za prąd

Jednym ze skutecznych sposobów zmniejszania rachunków za prąd jest uruchamianie pralki lub zmywarki w określonych godzinach.To może zmniejszyć wysokość rachunku nawet o połowę. Oczywiście możliwość skorzystania z tej opcji jest zależna od zasad dostarczanej do posesji energii. Jednak często dostawcy oferują dużo tańszy prąd w godzinach pozaszczytowych, niż w trakcie dnia.

Wyróżnia się różne grupy taryfowe, które są takie same u wszystkich dostawców prądu.Najpopularniejsze to: G11 (taryfa ze stałą ceną prądu przez całą dobę), taryfa G12 (tak zwana "taryfa nocna") lub G12w (taryfa weekendowa) czy też G13 (taryfa trzystrefowa). Różnią się one zasadami naliczania opłat za 1 kilowatogodzinę.

W taryfie G11 opłata za 1 kWh jest stała. W tym przypadku uruchomienie np.: pralki będzie nasz kosztować tyle samo, bez względu na porę dnia. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku dwóch pozostałych taryf.

I tak w taryfie G12 prąd kosztuje - zależnie od operatora - między 34 a 48 groszy za kWh, między godziną 22:00 a 6:00 rano oraz między 13:00 a 15:00. Natomiast w godzinach szczytu czyli od godziny 6:00 do 13:00 oraz od 15:00 do 22:00, cena prądu rośnie do około 60-80 groszy za jedną kWh.

Trzecia taryfa G13 również cechuje się podobną zmiennością cen. W przypadku tej taryfy prąd stawka za prąd jest niższa w godzinach od 13:00 do 16:00 oraz od 21:00 do 7:00, a także w weekendy. Jeśli zatem jest możliwość skorzystania z ”okienek czasowych”, w których stawka za energię jest niższa, warto z niej skorzystać. I zaplanować włączenie pralki czy zmywarki właśnie o tych porach. Trzymanie się wyznaczonych godzin pozwoli zauważyć znaczne oszczędności.