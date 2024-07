Czym są Perseidy? Perseidy to rój meteorów związany z kometą Swift-Tuttle. Co roku Ziemia przecina pozostałości po tej komecie, a drobne fragmenty skalne spalają się w atmosferze, tworząc "spadające gwiazdy". Perseidy można obserwować od połowy lipca do końca sierpnia, jednak ich największa aktywność przypada właśnie na noc z 12 na 13 sierpnia.

Noc Perseidów 2024. Kiedy i gdzie obserwować spadające gwiazdy?

Gdzie najlepiej obserwować Perseidy?

Kluczem do udanej obserwacji jest znalezienie miejsca z dala od miejskich świateł. Idealne warunki panują w górach, na nadmorskiej plaży czy nad jeziorami. Najlepszy czas na obserwacje to druga połowa nocy i czas przed wschodem słońca, kiedy radiant roju, czyli punkt, z którego wydają się wylatywać meteory, znajduje się najwyżej na niebie.

