Pełnia Księżyca Jesiotrów już wkrótce

Co to jest pełnia księżyca i jak ją obserwować?

Pełnia księżyca to znane, dobrze widoczne zjawisko na niebie. Jest to faza księżyca, podczas której ten ziemski satelita znajduje się w opozycji do słońca. Czyli po stronie ziemi przeciwnej niż słońce. To wówczas jego tarcza jest widoczna najlepiej bowiem jest w pełni oświetlana przez słońce. Pełnie księżyca przy bezchmurnym albo lekko zachmurzonym niebie widoczne są gołym okiem.

Reklama

Jak pełnia księżyca wpływa na nasze życie

Pełnieksiężyca od lat są kojarzone nie tylko ze zjawiskiem astronomicznym. Przypisuje się im również wpływ na życie emocjonalne, psychiczne i duchowe. Każda z 4 faz księżyca (nów, pierwsza kwadra, pełnia i ostatnia kwadra) niosą za sobą unikalną energię, którą można wykorzystać do transformacji swojego życia.

Księżyc Jesiotrowy – co to takiego

Znana pełnia księżyca, która przypada w sierpniu, ma wiele nazw. Jedną z nich jest ”Księżyc Jesiotrów” lub inaczej ”Księżyc Jesiotrowy”. Nazwa ta wywodzi się z indiańskiej tradycji. Zależnie od kultury i regionu świata, sierpniowa pełnia nazywana jest w różny sposób.

Jak nazywana jest sierpniowa pełnia księżyca i dlaczego?

Reklama

Pełnia księżyca, która będzie mieć miejsce 19 sierpnia 2024, nazywana jest również: Pełnią Księżyca Głodnych Duchów, Pełnią KsiężycaJesiotrów, PełniąZbożową (Zbożowym Księżycem), PełniąSpiczastychKsiężyców czy Pełnią ZielonejKukurydzy. Skąd nazwy tej pełni?

Określenie Pełnia Jesiotrów wywodzi się od indiańskich plemion zajmujących się rybołówstwem. Powiązały one bowiem sierpniową pełnię księżyca z dużą ilością występowania jesiotrów w wodach powierzchniowych. Rdzenni Amerykanie na swój sposób nazywali pełnie księżyca, czerpiąc inspirację z natury. Obserwowali oni zachowania zwierząt, procesy wegetacyjne roślin czy zjawiska pogodowe w danych miesiącach. To właśnie w okresie sierpniowej pełni księżyca połowy jesiotrów były najbardziej obfite.

Księżyc Głodnych Duchów, według tradycji chińskiej, otwiera piekielne bramy pozwalając, by głodne duchy weszły do świata ludzi. Natomiast Pełnia Zbożowa (Księżyc Zboża) to nazwa, która jest zawdzięczana trwającym obecnie żniwom. Określenie Pełnia Zielonej Kukurydzy pochodzi od zielonej barwy tej rośliny, która o tej porze roku nie jest jeszcze w pełni dojrzała.

Przez Indian sierpniowa pełnia była także nazywana Pełnią Spiczastych Księżyców. Wiąże się to z dawną tradycją rolniczą Indian. Zgodnie z nią sierpniowy księżyc w fazie pełni sygnalizował zapoczątkowanie zbierania plonów. Natomiast dla Celtów sierpniowy księżyc w pełni określany był jako Księżyc Rysi.

Kiedy przypada sierpniowa Pełnia Księżyca Jesiotrów w 2024 roku

Tegoroczna sierpniowa pełnia księżyca wystąpi 19 sierpnia o godzinie 20:28, w poniedziałkowy wieczór. Podczas tej pełni Księżyc będzie w znaku ryb. Podobnie jak każda pełnia księżyca, tak również ta sierpniowa Pełnia Zbożowa nakłoni nas do poznania siebie, zaś jej światło oświetli najciemniejsze zakamarki naszej duszy.

Co przeniesie nam sierpniowa pełnia księżyca

Księżyc Jesiotrów zachęci nas do działania. Łatwiej będzie nam przełamać utarte schematy i stereotypy. Sierpniowa pełnia sprawi że poczujemy się bardziej wolni i skupimy się na naszej indywidualności. To dobry okres, aby uwolnić się od wszelkich rzeczy i sytuacji które ograniczają nas i naszą wolność.

Pełnia zachęci nas do działania. Łatwiej nam będzie przełamać utarte schematy i stereotypy. W tym czasie warto więcej czasu poświęcić na refleksję nad swoim życiem, swoimi planami, i rozważyć ewentualną zmianę. Pełnia Księżyca Jesiotrów to także doskonałymoment, aby zmierzyć się z problemami oraz by odpuścić coś, co już od dawna nam nie służy i nie rokuje pozytywnie.

Sierpniowa pełnia może okazać się także pozytywna, jeżeli chodzi o uczuciai przekonania. Dzięki temu można zainicjować wprowadzenie poważnych zmian w swoim życiu. Nowe, które choć nieznane i wywołujące w nas lęk, okażą się lepsze, niż to, co mieliśmy dotychczas. To będzie korzystny czas, w którym także poczujemy odwagę, by te zmiany wprowadzić.