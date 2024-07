Alternatywa dla bratków: torenia fournieri

Bratki to jedne z ulubionych i najbardziejpopularnychkwiatówozdobnych w Polsce. To dobre rośliny zarówno na balkon jak i do ogrodu. Niestety mają one krótki okres kwitnienia oraz są mało wytrzymałe na letnie upały. To zaś sprawia, że szukamy zamienników które będą nam je przypominać, a jednocześnie będą obficie kwitnąć aż do jesieni. Idealnym rozwiązaniem jest torenia fournieri.

Jak wygląda torenia i skąd pochodzi.Torenia fournieri (inaczej ”bluewings”, ”kwiat Wishbone”, "nanioola'a" lub "ola'a beauty") jest to roślina jednoroczna z rodziny linderniowatych (Linderniaceae). Torenia osiąga wysokość między 30 a 40 cm. Swoim wyglądem, zwłaszcza kwiatami, przypomina bratki. Jej liście są lancetowate, ułożone naprzeciwlegle i mają ząbkowane krawędzie.

Reklama

Kwiaty torenii są dwuwargowe. Pojedynczy kwiat ma kształt trąbki. Jego górna warga jest złożona z 2 płatków, zaś dolna z 3. Paleta barw kwiatów toreniifournieri jest bardzo szeroka. Jej kwiaty mogą być w jednym kolorze, dwu- lub też wielobarwne. Ponadto co rok powstają nowe odmiany co sprawia, że mamy do wyboru mnóstwo wariacji kolorystycznych.

Reklama

Mimo swoich niewielkich rozmiarów torenia wygląda bardzo ładnie. Bowiem tworzy gęste kępy i pięknie kwitnie, rozwijając liczne, kolorowe kwiaty. Jeżeli wybierzemy dla niej odpowiednie stanowisko i zapewnimy jej właściwą pielęgnację, torenia fournieri będzie obficie kwitła przez całe lato. To właśnie długość i obfitość kwitnienia jest niewątpliwą zaletą torenii. To doskonały zamiennik dla bratków, pelargonii czy innych popularnych roślin.

Ta ozdobna roślina kwitnąca, która jest coraz częściej spotykana w ogrodach, pochodzi z tropikalnej Azji i Afryki. Torenia to naturalny kwiat dla Azji Południowo-Wschodniej, głównie dla rejonu Wietnamu.

Torenia fournieri: wymagania uprawowe i pielęgnacja

Torenia to piękna, długokwitnącaroślina, którą warto mieć w swoim ogrodzie. Jest ona chętnie uprawiana, gdyż łatwo wyrasta z nasion i małych sadzonek. Można ją posadzić także w wiszących koszach – wówczas doda ona uroku balkonowi czy altanie.

Stanowisko idealne dla torenii. Biorąc pod uwagę wymagania pielęgnacyjne każdej rośliny warto zwrócić uwagę na miejsce jej naturalnego występowania. Torenia rośnie np.: w Wietnamie. I choć jest to kraj o wiele cieplejszy niż Polska, to roślina ta porasta tam stanowiska cieniste. Toteż najlepszym stanowiskiem dla torenii naszym umiarkowanym klimacie jest stanowisko półcieniste. Najlepiej rośnie i najobficiej kwitnie w miejscach zacisznych i półcienistych. Ponieważ torenia pochodzi z ze środowisk, w których temperatury powietrza wahają się między 20 a 38 stopni Celsjusza, toteż najlepiej rozwija się i rośnie w tym zakresie temperatur.

Podłoże odpowiednie dla torenii fournieri.Torenia lubi podłożeżyzne, dobrze przepuszczalne, o odczynie pH obojętnym lub lekko kwaśnym. Ważne, by nie miało ono tendencji do wysychania.

Podlewanietorenii. Roślina ta lubi, aby podłoże było stale umiarkowanie wilgotne. Zatem systematycznepodlewanie jest potrzebne, by zapewnić toreniioptymalnewarunki do wzrostu i rozwoju. Jeśli uprawiamy tę roślinę w doniczce to może być konieczne codzienne nawadnianie, zwłaszcza w czasie upałów. Warto jednak zachować umiar i podlewać torenię często i regularnie, ale jej nie przelewać. Bowiem nadmierne nawadnianie doprowadzi do gnicia korzeni i rozwoju chorób grzybowych. Roślinę podlewamy letnią, odstaną wodą.

Nawożenie torenii fournieri.Torenia to roślina, która kwitnie długo i obficie. Dlatego też warto ją regularnie zasilać odpowiednimi nawozami. Płynny nawóz przeznaczony dla roślin kwitnących warto stosować od wiosny do jesieni. Możemy również zastosować jednorazowo nawóz o spowolnionym działaniu, tuż po jej posadzeniu.