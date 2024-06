Najważniejsza zasada to szybka reakcja. Im szybciej zajmiesz się plamą, tym łatwiej będzie ją usunąć. Jeśli kawa jest jeszcze świeża, natychmiast namocz plamę zimną wodą, a następnie delikatnie przetrzyj ją czystą ściereczką. Unikaj pocierania plamy na sucho, ponieważ może to spowodować jej rozmazanie i utrwalenie.

Domowe sposoby na plamy po kawie

Płyn do mycia naczyń. Nanieś niewielką ilość płynu do mycia naczyń na plamę i delikatnie wetrzyj go palcami. Pozostaw na kilka minut, a następnie spłucz zimną wodą.

Soda oczyszczona. Zmieszaj sodę oczyszczoną z wodą, tworząc pastę. Nałóż pastę na plamę i pozostaw na kilka minut. Następnie delikatnie wetrzyj pastę w plamę i spłucz zimną wodą.

Ocet. Wymieszaj równe części octu i wody. Namocz plamę roztworem i pozostaw na kilka minut. Następnie spłucz zimną wodą i wypierz tkaninę jak zwykle.

Sól. Jeśli plama jest świeża, posyp ją solą i pozostaw na kilka minut. Sól wchłonie część kawy. Następnie spłucz plamę zimną wodą.

Amoniak. W przypadku uporczywych plam, możesz użyć roztworu amoniaku (1 łyżka amoniaku na 1 litr wody). Namocz plamę roztworem i pozostaw na kilka minut. Następnie spłucz zimną wodą i wypierz tkaninę jak zwykle. Pamiętaj, że amoniak może odbarwić niektóre tkaniny, dlatego przed użyciem przetestuj go na niewidocznym fragmencie materiału.

Profesjonalne środki do usuwania plam

Jeśli domowe sposoby nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, możesz sięgnąć po specjalistyczne środki do usuwania plam dostępne w sklepach. Przed użyciem zawsze zapoznaj się z instrukcją producenta i przetestuj środek na niewidocznym fragmencie tkaniny.