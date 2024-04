Pielęgnacja forsycji

Istotnym elementem pielęgnacji forsycji jest regularne przycinanie. Zaleca się wykonanie tego zabiegu wiosną, przed rozwojem liści. Za pomocą sekatora należy usunąć stare i wysuszone pędy, a także te, które nadmiernie zagęszczają koronę krzewu. Krótsze pędy warto skrócić o około 30%, a dłuższe nawet o 50%. Co kilka lat zaleca się także przeprowadzenie cięcia odmładzającego, polegającego na przycięciu najstarszych pędów u ich nasady.

W pielęgnacji forsycji ważne jest także jej odpowiednie nawadnianie. Ten krzew charakteryzuje się płytkim systemem korzeniowym, co sprawia, że szybko reaguje na brak wilgoci, zwłaszcza w czasie upalnych dni letnich. Nawet krótkotrwałe niedobory wody mogą zaszkodzić jego kondycji, dlatego należy regularnie podlewać go w okresach suszy. Aby zatrzymać wilgoć w glebie, warto również ściółkować ją korą lub słomą. Jednak należy uważać, by nie nawadniać nadmiernie gleby, ponieważ nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni forsycji.

Forsycje charakteryzują się stosunkowo dobrą odpornością na choroby oraz rzadkim występowaniem ataków szkodników. Jednak mogą być podatne na bakteryjną plamistość liści, objawiającą się brązowymi plamkami na liściach, oraz mogą być atakowane przez mszyce lub mączniaka prawdziwego. Aby zapobiec chorobom, zwłaszcza tym spowodowanym przez grzyby, ważne jest unikanie polewania liści podczas podlewania. Ponadto należy zadbać o używanie czystych narzędzi podczas wszelkich cięć pielęgnacyjnych.

Kluczowe jest także samo podłoże. Gleba pod forsycję powinna być żyzna, luźna i umiarkowanie wilgotna, o odczynie pH neutralnym lub lekko kwaśnym. Wtedy roślina będzie rozwijać się najlepiej. Ważne jest również miejsce, gdzie rośnie. Forsycja najlepiej rozwija się na obszarach o dobrym doświetleniu słonecznym. Można ją także umieścić w miejscu lekko zacienionym, jednak w takiej sytuacji kwitnienie nie będzie tak spektakularne.

Naturalny nawóz z kompostownika dla forsycji

Aby pomóc odzyskać siłę forsycji ważne jest regularne nawożenie. Zaleca się to robić dwa razy w roku: na początku wiosny i pod koniec lata. Doskonałym wyborem nawozu dla forsycji jest nawóz z kompostownika, który dostarcza niezbędnych minerałów i witamin. Można go równomiernie rozsypać wokół krzewu. Można użyć także obornika. Regularne nawożenie z pewnością przyczyni się do tego, że krzewy będą szybciej się rozrastać oraz obficiej zakwitną.

Odżywka z wywaru ze skórek banana

Inną skuteczną metodą jest stosowanie odżywki z wywaru ze skórek banana. Wystarczy umieścić świeże skórki od banana w dużym słoiku, zalać je ciepłą wodą i pozostawić na około 2 dni w chłodnym, ciemnym miejscu. Następnie roztwór można rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1 i podlewać forsycję. Skórki banana można także wysuszyć w piekarniku i dodać do kompostownika wokół krzewów. Ta mieszanka jest bogata w wapń, potas, fosfor, siarkę i kwas krzemowy, co pobudza wzrost rośliny i wspiera proces kwitnienia.