Przemysław Klima, szef kuchni restauracjiBottiglieria 1881, czyli jedynej w Polsce takiej placówki gastronomicznej, wyróżnionej aż dwoma gwiazdkami Michelin przygotował dla RMF FM specjalny przepis na… zielony majonez.

Zielony wegetariański majonez - przepis

Co będzie potrzebne, by stworzyć zielony wegański majonez? ? 500 ml oleju z pestek winogron, 150 g koperku i 100 g szpinaku. Mistrz kuchni radzi na antenie RMF FM, by olej najpierw podgrzać do 90 stopni Celsjusza, potem dodać trzeba do tego szpinak z koperkiem i rozcierać to blenderem przez dwie minuty, aż do rozwarstwienia emulsji.

Zielony wegetariański majonez - jak przyrządzić

Całość potem trzeba przelać do słoika i poczekać aż wystygnie. Następnie słoik należy wstawić na 12 godzin do lodówki, potem przesączyć mieszankę przez gazę do pojemnika i odstawić na kilka godzin. Potem wystarczy pojemnik wstawić do zamrażarki, a gdy woda zamarznie, to zielony wegetariański majonez wystarczy zlać z wierzchu.