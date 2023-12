Gry: zręcznościowe, planszowe i karciane

Gry to doskonały sposób na integrację i wspólną zabawę. Możesz również zorganizować turniej, w którym uczestnicy będą rywalizować o symboliczne nagrody. Jeżeli nie posiadasz zbyt wielu planszówek, to nic, zwykle wystarczy jedna dobra gra, która pochłonie wszystkich. Z pewnością sprawdzą się „Monopoly”, „Eurobiznes”, „Taboo” czy „Scrabble”. Dobierając gry karciane, uwzględnij liczbę gości. Jeżeli będą pary, świetna okaże się kanasta. Wśród gier sprawnościowych prym zawsze wiodą „Jenga” i „Twister”. To bardzo przyjemny sposób na ciekawe czasu.

Kącik foto

Zorganizuj kącik ze śmiesznymi gadżetami do robienia zdjęć. Rekwizyty w stylu sylwestrowym, peruki, olbrzymie okulary, brokat czy brody sprawią, że sesje zdjęciowe staną się niezapomnianą atrakcją i jednocześnie pamiątką z imprezy. Jeżeli masz wystarczająco duże fundusze na zorganizowanie sylwestra, wypożycz fotobudkę.

Quiz sylwestrowy

Przygotuj quiz sylwestrowy z pytaniami dotyczącymi minionego roku, wydarzeń kulturalnych czy trendów. To świetny sposób na wspólne przypomnienie sobie najważniejszych chwil, momentów wzruszenia lub śmiechu. Quiz możesz rozegrać z gośćmi w formule przypominającej kalambury.

Karaoke – śpiewać każdy może

To doskonała zabawa, która wprawi w dobry nastrój zarówno śpiewających, jak i słuchających. Nie potrzebujesz kupować specjalnego sprzętu – można go wypożyczyć albo ściągnąć na telefon bezpłatną aplikację.

Fajnym pomysłem jest karaoke z tematem – wybierz motyw przewodni, na przykład "Przeboje z lat 80.”, "Rockowe hity” lub "Piosenki filmowe”. Tematyczne podejście znacznie usprawni wybór piosenek do śpiewania. Pamiętaj, aby wcześniej uprzedzić sąsiadów o tym muzycznym szaleństwie.

Licytacje aukcyjne

Zorganizuj licytacje, w których uczestnicy mogą wylicytować różne przedmioty lub usługi, np. wyprowadzanie psa, wspólną kawę czy wyjście do kina. Dochód z aukcji może być przeznaczony na cel charytatywny. To nie tylko świetna zabawa, ale również okazja do zaplanowania czasu ze znajomymi w Nowym Roku.

Dyskoteka tematyczna vel. bal przebierańców

Wybierz konkretny temat na sylwestrową dyskotekę, na przykład "Lata 90.”, "Gwiazdy filmowe” czy "Przyszłość”. Ciekawym urozmaiceniem jest też kolor przewodni imprezy. Oprócz kierowania się nim podczas kompletowania stroju czy makijażu można wziąć sobie go do serca na etapie komponowania sylwestrowego menu czy nawet playlisty.

Sylwestrowe quizy interaktywne

Skorzystaj z nowoczesnych technologii, aby stworzyć interaktywne quizy, do których goście będą mogli dołączyć za pomocą smartfonów. Tego rodzaju zabawa nie tylko dostarczy rozrywki, ale także zapewni dynamiczną interakcję między uczestnikami. Bawcie się, korzystając z quizowych aplikacji, które można bezpłatnie pobrać na smartfon.

Strefa dla dzieci

Jeśli na imprezie będą dzieci, koniecznie zorganizuj dla nich specjalną strefę zabawy i relaksu. Przygotuj gry, kolorowanki, pluszaki, poczęstunek. Bardzo fajnym rozwiązaniem, które z pewnością docenią najmłodsi uczestnicy imprezy, będzie ustawienie dla nich namiotu lub małego domku, do którego wstęp będą mieli tylko oni.

Sylwestrowy maraton taneczny

Przygotuj różne style muzyczne, aby zaspokoić gusta wszystkich uczestników. To doskonała forma aktywności fizycznej i świetny sposób na spalenie zmagazynowanego w czasie świąt nadmiaru kalorii. To także ciekawe uzupełnienie balu przebierańców. Możecie się wspólnie uczyć kroków tańca, który pasuje do charakteru maskarady, np. jeżeli urządzasz sylwestra w stylu hiszpańskim, nauczcie się podstaw flamenco.

Podczas sylwestrowej imprezy najważniejsza jest dobra zabawa. Przygotuj się na zmianę planów i różne opcje. Na szczęście wybór jest olbrzymi.