Charakterystyka postaci. Wstęp

Charakterystyka postaci powinna zaczynać się od ogólnych informacji o bohaterze, które pozwolą czytelnikowi lepiej go poznać. W tej części wskazujemy imię i nazwisko bohatera, jego wiek, pochodzenie oraz to czym się w życiu zajmuje. Możesz również wskazać, jakie jest jego zadanie w kontekście całej historii. Dodaj także także tytuł i oraz autora utworu literackiego.

Przykład: Stanisław Wokulski jest głównym bohaterem powieści „Lalka” Stanisława Prusa. Ma 46 lat i pochodzi ze zubożałej szlachty. Jego celem od zawsze było zdobycie dobrego wykształcenia oraz bogatego doświadczenia zawodowego… Jego obecne motywacje w znacznym stopniu definiuje gorące uczucie do córki arystokraty, Izabeli Łęckiej.

Opis wyglądu bohatera

Następnie możliwie dokładnie opisz wygląd bohatera oraz ewentualnie to, jakie odczucia może on wywoływać. Na przykład: postawny, dobrze zbudowany mężczyzna będzie naturalnie kojarzyć się z witalnością, a zgarbiony żebrak – wzbudzać współczucie. Najlepiej, jeśli przejdziesz od ogółu do szczegółu. Najpierw opisz więc budowę ciała, kolor oczu czy włosów, a dopiero potem wskaż, że postać ma np. charakterystyczny nos czy usta. Opisz również, jak jego sposób ubierania się.

Możesz umieścić dodatkowe informacje, jeśli autor chciał przy ich pomocy coś przekazać. Dobrym przykładem jest sposób poruszania się: opis postaci, która cały czas chodzi ze skulonymi ramionami może sugerować, że jest ona zalękniona i niepewna siebie.

Cechy charakteru postaci

Jeśli chodzi o charakter bohatera, nie skupiaj się zbyt długo na jego ogólnych cechach. Powtarzanie takich słów jak "hojny”, "uczciwy” czy "odważny”, choć tak lubiane przez uczniów, jest nadużywane i często niewiele wnosi. Zamiast tego spróbuj napisać, co daną postać naprawdę wyróżnia, oraz to, w jaki sposób reaguje na konkretne sytuacje. Nie bój się podawać przykładów określonego zachowania bezpośrednio z utworu – dzięki temu charakterystyka stanie się bardziej wyrazista i będzie zwyczajnie ciekawsza w odbiorze.

Ciekawym zabiegiem może być również zestawienie dwóch pozornie sprzecznych ze sobą cech, jeśli takie występują. Przykład notorycznego kłamcy, który w ważnym momencie postanawia powiedzieć prawdę będzie świadczyć o ważnej przemianie.

Relacje z innymi postaciami

Sposób reakcji na zachowania innych postaci również jest ważnym elementem charakterystyki, ponieważ może nam wiele powiedzieć o bohaterze bez uciekania się do suchych faktów. Opisz zatem, jaki stosunek ma on do osób wokół siebie, jak traktuje rodzinę, znajomych czy swoich przyjaciół. Niekoniecznie musisz wymieniać tylko interakcje z ważnymi postaciami, chodzi bowiem o samo zachowanie bohatera, to czy potrafi być lojalny, dotrzymuje danego słowa itp.

Światopogląd bohatera

Opisanie przekonań oraz ideałów może nastręczać pewnych trudności, ponieważ autor zazwyczaj nie określa ich wprost. Ponadto mogą być one kwestią dyskusyjną, szczególnie jeśli bohaterem targają różne sprzeczności. Jeszcze raz przeanalizuj informacje, które dotychczas wymieniłeś i zastanów się, jakie płyną z nich wnioski. Do jakiego celu właściwie dąży bohater? Czy podkreśla w swoich słowach i zachowaniu jakieś ideały? Jeśli opisujesz główną postać utworu, to zazwyczaj jego cel będzie związany z problematyką samego dzieła.

Zakończenie, wnioski

Na koniec powinieneś wyrazić swoją opinię na temat bohatera. Co cię w nim zainspirowało, a jakie jego zachowania uważasz za niewłaściwe? Odnosząc się do poprzednich punktów charakterystyki, napisz, co sądzisz o jego cechach charakteru i postawie wobec życia. Odnieś te wartości do samego siebie – to sprawi, że praca nie będzie tylko listą ładnie ubranych w słowa cech. Pamiętaj, że zawsze powinieneś podeprzeć je konkretnymi argumentami.