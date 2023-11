Zastosuj ten trik podczas prania. Pomysł na oszczędność energii i pieniędzy

Jeśli chcesz, aby twoje ubrania były wyprane nie tylko dobrze, ale również ekonomicznie, to warto skorzystać z następującego triku. W każdej pralce automatycznej dostępne są gotowe programy przystosowane do różnego rodzaju materiałów. Jednak to nie oznacza, że nie można ich modyfikować. Bowiem większość z nich ma możliwość dostosowania do naszych potrzeb.

Często producenci pralek oferują wybór tzw. szybkiego prania, różne szybkości wirowania czy też temperaturyprania. Wiele z tych parametrów możemy wybrać sami. Jeśli zatem chcemy oszczędzić nie tylko pieniądze, ale również nasze ubrania, to warto zmniejszyć temperaturę prania. Zazwyczaj temperatura w wielu programach automatycznych ustawiona jest na 40 stopni Celsjusza. Jak się jednak okazuje, zmniejszenie jej do 20 stopni sprawia, może sprawić, że nasze rachunki za prąd będą mniejsze. Pralki zużywają najwięcej energii na podgrzanie wody, dlatego też zmniejszając temperaturę prania można sporo zaoszczędzić.

Zalety prania "na zimno"

Zmniejszenie temperatury podczas prania może pomóc nie tylko w oszczędzaniu, ale także w utrzymaniu dobrego wyglądu ubrań.Czym jest pranie nazimno? To pranie wykonane w niskiej temperaturze wody, czyli wynoszącej 20 lub 30 stopni Celsjusza.

Taki rodzaj prania jest delikatny dla tkanin i tekstyliów. Dla porównania pranie w temperaturze 40 stopnilub też wyższej powoduje, że ubrania szybciej się zużywają, zaś ich kolory blakną. Wyższa temperatura powoduje również pękanie i łuszczenie się nadruków np.: na koszulkach. Zaś sam materiał szybciej się zużywa.

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej już od 1 grudnia 2013 roku wszystkie pralki automatyczne są wyposażone w program zimnego prania, w którym maksymalna temperatura wody wynosi 20 stopni Celsjusza. Natomiast w tych starszych jest już opcja prania w wodzie o temperaturze 30 stopni.

Pranie w zimnej wodzie a higiena

Pranie na zimno z powodzeniem możemy również stosować w przypadku bielizny. Nie musimy się przy tym martwić o higienę. Bowiem obecnie ubrania zmieniamy i pierzemy często. Z tego powodu do pralki trafia znacznie mniej zanieczyszczeń i bakterii, niż miało to miejsce w przeszłości. Poza tym nowoczesne technologie stosowane w pralkach oraz wysokiej jakości środki piorące bez problemu radzą sobie z wszelkimi zabrudzeniami i patogenami oraz nieprzyjemnym zapachem również w niskiej temperaturze.

Pranie w zimnej wodzie jest idealnym rozwiązaniem również w sytuacji, gdy chcemy odświeżyć ubrania. Jeśli natomiast obawiamy się o to, że w pralce nagromadzi się zbyt dużo zarazków i brudu to możemy raz w miesiącu uruchomić pranie w temperaturze 60 stopni. Możemy do tego wykorzystać białą bieliznę pościelową czy też ręczniki. Jednak przed wyborem tkanin warto przeczytać metki. Jeżeli nie mamy tkanin, które chcielibyśmy wyprać w tak wysokiej temperaturze to wystarczy, że do komory na proszek wsypiemy trochę tego detergentu i włączymy puste pranie na temperaturę minimum 60 stopni Celsjusza lub wyższą.