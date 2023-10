Okres Wszystkich Świętych to czas przyozdabiania grobów zmarłych. Najważniejszymi elementami tych dekoracji są znicze i kompozycje z roślin. Te ostatnie w postaci wiązanek, stroików czy wieńców są ich największą ozdobą.

Nie tylko chryzantemy: Hitem kompozycji nagrobkowych jest ozdobna kapusta

Chryzantema, która od lat jest kojarzona z listopadowym świętem ma już sporą konkurencję. W nagrobkowych wiązankach, stroikach, wieńcach i kompozycjach coraz częściej pojawiają się inne gatunki roślin. Róże, wrzosy, goździki, astry, lilie, gazanie, bluszcze, gerbery, starce, a przede wszystkim kapusta ozdobna (Brassica oleracea), która jest zdecydowany faworytem w tegorocznym wyścigu o miano najpopularniejszej rośliny Wszystkich Świętych.

– Ciekawą alternatywą dla żywych roślin są też kwiaty suszone. Stają się one coraz bardziej popularne nie tylko, jako dodatek, ale i główny składnik kompozycji przeznaczonych do dekoracji grobów – mówi dla dziennika.pl florystka Dorota Sołtykowska, właścicielka kwiaciarni we Wrześni.

Najmodniejsza kolorystka kompozycji nagrobkowych: Barwy jesieni i czernie

Kolorystyka nagrobkowych wiązanek, stroików i wieńców nawiązuje do pory roku. W tym roku królują w nich: czerwienie, pomarańcze, żółcie, brązy i zieleń.

– W kompozycjach przygotowywanych do dekoracji grobów od lat królują jesienne kolory. Nie słabnie popularność czerni i kolejny sezon modne są czarne kwiaty, które łączy się z różnokolorowymi roślinami lub tylko z zielenią – tłumaczy florystka.

Jakie kompozycje nagrobkowe są w tym roku najbardziej popularne?

Nie tylko kolor, ale i forma jest ważna. Popularne od lat klasyczne wzory kompozycji, którymi przyozdabiane są groby z okazji Wszystkich Świętych powoli odchodzą do lamusa. Floryści coraz częściej sięgają po wzory oryginalne. Pojawiają się tzw. poduszki, czyli kompozycje na bazie formy o kształcie krzyża, serca, rombu lub koła. Jest ona gęsto owinięta mchem lub chrobotkiem reniferowym i udekorowana. Popularne są także kompozycje nagrobne w kształcie krzyża.

– Przygotowuję bardzo dużo oryginalnych kompozycji, innych od tych standardowych, które od lat można królują na cmentarzach. Każdego roku wprowadzam nowe niebanalne wzory i mam stałą grupę klientów, którzy od lat do mnie przyjeżdżają szukając właśnie takich nietypowych nagrobkowych kompozycji – zdradza Dorota Sołtykowska.

Odwrót od sztuczności: Kategoryczne "nie" dla plastiku!

Ekolodzy od dawna apelują o cmentarze bez plastikowych kwiatów. Sztuczne rośliny to najgorszy wybór, a tony plastikowych odpadów, które rokrocznie pozostają po listopadowym święcie to ogromny problem dla wielu nekropoli. Dorota Sołtykowska jest florystką z ponad trzydziestoletnim stażem i zauważa systematyczny odwrót od sztucznych kwiatów.

– Jestem florystką, więc oczywiście kocham żywe kwiaty. Staram się przygotowywać jak najwięcej kompozycji nagrobkowych z takich roślin i zachęcać do nich klientów. Od wielu lat, jako podstawy kompozycji wykorzystuję drewniane deski i plastry drewna, które dostarcza mi lokalny tartak. Nie stosuję żadnych plastikowych podkładów czy misek z gipsem wykonanych z tworzy sztucznych. To mój osobisty wkład w ekologię. Na szczęście odchodzimy od sztuczności, w kompozycjach jest coraz więcej natury. Obserwuję w tym biznesie wiele przebranżowień i na rynku pojawią się kolejne kwiaciarnie, które skupiają się wyłącznie na przygotowywaniu kompozycji z żywych kwiatów ciętych lub doniczkowych. Mam pewną grupę klientów, którzy nadal preferują sztuczne rośliny, jednak zawsze staram się by były one najwyższej jakości i łączę je z dodatkami suszonymi lub żywymi – mówi florystka.