Dobry poranek to podstawa odpowiedniego samopoczucia w ciągu całego dnia. Po wstaniu z łóżka warto więc sięgnąć po szklankę wartościowego napoju. Co dobrze, a co niedobrze pić na czczo? Najbardziej oczywisty wybór to woda. Niewskazana jest natomiast filiżanka kawy czy herbaty.