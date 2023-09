Reklama

Sadzenie piwonii to wymagający proces. Jeden błąd wystarczy, by nie wydały pięknych kwiatów. Całe przedsięwzięcie wymaga cierpliwości, ale efekt w postaci dużej liczby pięknych kwiatów z pewnością wynagrodzi twoje starania. Poznaj zasady sadzenia piwonii i ciesz się spektakularną dekoracją ogrodu już na wiosnę!

Jak i kiedy sadzić piwonie?

Piwonie najlepiej sadzić w drugiej połowie sierpnia i na początku września. W tym czasie piwonie już nie kwitną i przygotowują się do zimy. Wtedy też mogą bardziej skupić się na rozwijaniu korzeni i na tym, by pobierać składniki odżywcze z podłoża. Sadzenie w tym czasie sprzyja ukorzenianiu się rośliny.

Pora dnia, w której będziemy przesadzać piwonie, też odgrywa ważną rolę. Rośliny najlepiej przekopywać wieczorami, zwłaszcza jeśli w dzień była wysoka temperatura. Dzięki temu, przed wsadzeniem do ziemi nie wyschną.

Piwonie - podłoże i miejsce sadzenia

Przed sadzeniem piwonii należy wybrać dla nich odpowiednie miejsce w ogrodzie. Powinno być ono nasłonecznione, bo słońce powoduje szybsze kwitnienie tych roślin. Natomiast, jeśli chcesz dłużej cieszyć się kwiatami, możesz wybrać miejsce lekko zacienione.

Zadbaj też o odpowiednią glebę, do której posadzisz piwonie. Powinna być żyzna, przepuszczalna, lekko kwaśna i bogata w próchnicę. Nie może w niej zalegać woda, ponieważ grozi to zgniciem albo przemarznięciem piwonii. Dobrze jest wypełnić podłoże kompostem, który dostarczy roślinom składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego rozwoju. Kompost pomoże też zapobiec utracie wody i pomoże lepiej wzrastać korzeniom.

Jak przygotować sadzonki piwonii?

Podczas rozmnażania piwonii przez podział w sierpniu lub na początku września przed wykopaniem trzeba pozbawić je liści. Należy je obciąć w taki sposób, by zostawić część pędów o długości do 15 cm. Później ostrożnie je wykop i otrzep z ziemi albo delikatnie wypłucz wodą. Rośliny po wykopaniu powinno się zostawić w zacienionym i przewiewnym miejscu do wysuszenia.

Grubsze korzenie można podzielić ostrym nożem, a mniejsze porozrywać rękami. Należy też usunąć chore korzenie, przycinając tak, by zostały tylko zdrowe miejsca. Piwonie, które chcemy zasadzić, powinny mieć 3-5 zdrowych pąków i 1-3 korzeni o długości do 15 cm. Jeśli sadzisz piwonie z gołym korzeniem, musisz zadbać o to, by na sadzące nie było zgnitych części.

Delikatność przy sadzeniu piwonii kluczem do sukcesu

Sadzenie piwonii musi przebiegać bardzo ostrożnie. Jeśli zakopiemy je zbyt głęboko, mogą nie zakwitnąć. Natomiast te posadzone za płytko przemarzną. Po posadzeniu trzeba przykryć bulwy warstwą ziemi nie większą niż 3-4 cm. Następnie trzeba delikatnie ubić podłoże i obficie podlać.