Ziemniaki sprowadzono do Europy jako rośliny ozdobne, jednak bardzo szybko doceniono ich jadalne bulwy. Dziś trudno sobie bez nich wyobrazić polską kuchnię. To jedno z naszych najpopularniejszych warzyw, a ponieważ uprawa ziemniaka nie jest trudna coraz więcej osób próbuje samodzielnej hodowli tych roślin.

Ziemniaki z własnej hodowli: To proste

Wiele osób decyduje się na samodzielną uprawę ziemniaków i charakterystyczne kopczyki coraz częściej pojawiają się w naszych ogrodach warzywnych oraz działkach. Modna jest również hodowla ziemniaków w workach, zazwyczaj jutowych. Taki sposób uprawy pozwala oszczędzić miejsce, szczególnie gdy nasz warzywnik jest mały. Worki z ziemniakami możemy bowiem ustawić na balkonie, tarasielub pod ścianą domu.

Różne odmiany ziemniaków – różne terminy zbiorów

Ziemniaki są gotowe do zbioru zwykle od 90 do 150 dni od ich posadzenia. Termin ten zależy jednak od odmiany, na jaką się zdecydowaliśmy. Jeśli posadziliśmy wczesne odmiany to są one zazwyczaj gotowe do zbioru pod koniec czerwca. Wykopki rozpoczynamy, gdy tylko rośliny zaczynają kwitnąć, wówczas ostrożnie wybieramy tylko największe bulwy, pozostałe pozostawiamy w gruncie jak najdłużej. Późnym latem wycinamy łęty, czyli naziemne części ziemniaka i pozostawiamy bulwy w ziemi na kolejne dwa tygodnie, aby je zahartować.

W zależności od odmiany, wykopki przeprowadzamy w terminie od połowy sierpnia do końca września, trzeba to jednak zrobić przed przymrozkami. Kiedy posadzone przez nas ziemniaki są gotowe do zbiorów? Jeśli bulwa osiągnęła pełną dojrzałość to jej skórka nie ściera się pod naciskiem, a część nadziemna rośliny zaczyna obumierać.

W przypadku hodowli ziemniaków w workach, zbiory można rozpocząć, gdy rośliny przekwitną i zaczną więdnąć. Wówczas wyciągamy je z worka i zbieramy plon. Cykl uprawy ziemniaków w worku trwa około 90 dni.

Złote zasady zbiorów ziemniaków

Udane zbiory ziemniaków zależą od wielu czynników, istotne są proste zasady, które należy podczas nich przestrzegać.

Oto najważniejsze zasady udanych zbiorów ziemniaków: