Reklama

Pluskwy domowe najbardziej aktywne są w godzinach od 1:00 do 5:00 rano. Co je przyciąga? Przede wszystkim wydychany dwutlenek węgla, ciepło ciała i substancje wydzielane przez skórę. Po tym, jak się pożywią, wracają do swoich kryjówek. Te pasożyty bardzo często przedostają się między mieszkaniami przez instalacje. A na ogół występują w miejscach, gdzie przewija się duża liczba ludzi, takich jak hotele, schroniska, akademiki czy szpitale.Pluskwy można przenieść do domu także za pośrednictwem używanych mebli lub odzieży.

Pluskwy w domu: charakterystyczne ślady ugryzienia

Reklama

Pluskwy żywią się krwią zwierząt i ludzi. Jeśli rano na skórze pojawiają się ślady ugryzienia, przypominające wyglądem ukąszenie komara, może to wskazywać na obecność pluskiew w mieszkaniu. Zwykle ugryzienia pluskiew nie sprawiają bólu, ponieważ pasożyt wstrzykuje substancję przeciwbólową. Pluskwy preferują odsłonięte miejsca na ciele, jak twarz, szyja, ręce czy nogi. Objawy skórne, które powstają w wyniku ich ugryzień, pojawiają się zazwyczaj po 24-48 godzinach. Na ogół są to czerwone plamki, które z czasem mogą przekształcić się w małe guzki lub pęcherze. Zmianom może towarzyszyć silne swędzenie.

Reklama

To świadczy o pluskwach w domu: słodki zapach

Innym sygnałem świadczącym o obecności pluskiew w mieszkaniu jest nietypowy zapach. Pasożyty te wydzielają specyficzną słodką woń, która służy im do wzajemnego wabienia. Zapach więc jest słodki, delikatnie mdły i łatwo wyczuwalny wewnątrz pomieszczeń. Często porównywany do zapachu kolendry lub przejrzałych malin.

Sygnał, że masz pluskwy w domu: odchody i wylinki

Sygnałami wskazującymi na obecność pluskiew w domu są bardzo małe resztki wylinki oraz kału. Ślady odchodów pluskiew widoczne na ścianach oraz pościeli sugerują, że pasożyty mają stałych żywicieli. Odchody pluskiew można dostrzec np. na pościeli lub w okolicach tapicerowanych części łóżka. Warto pamiętać, że pluskwy mogą również bytować w innych jego elementach, np. wewnątrz materaca.

Pluskwy w domu i ślady krwi na pościeli

Ślady krwi na materacu, pościeli czy prześcieradle mogą świadczyć o tym, że prawdopodobnie w domu zalęgły się pluskwy. Takie ślady można również zauważyć na odzieży nocnej. Powstają na skutek ukąszeń pasożytów.

Jak wygląda pluskwa domowa?

Pluskwy domowe to kilkumilimetrowe żyjątka w kolorze brunatnym z 6 odnóżami. Te pasożyty mają owalny i nieco spłaszczony kształt. Dorosły osobnik przypomina pestkę jabłka i mierzy ok. 5 mm. Pluskwy nie mają skrzydeł, a ich pancerz jest bardzo twardy. Przed jedzeniem są przezroczyste i trudne do zauważenia. Po posiłku ich odwłok zmienia kolor na brunatny.