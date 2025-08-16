Ogórki małosolne bez wody w woreczku foliowym - dlaczego warto zrobić?
Ogórki przygotowane tą metodą są delikatniejsze w smaku niż tradycyjne, a przy tym wyjątkowo chrupiące i nie tracą koloru. To zasługa specjalnego, szybszego procesu fermentacji, który pozwala zachować ich świeżość na dłużej. Co ważne – nie ma ryzyka, że zrobią się miękkie, co czasem zdarza się przy metodzie z zalewą. Mają też piękny zapach koperku, czosnku i chrzanu.
Ogórki małosolne bez wody - składniki
Składniki na 1 kg ogórków małosolnych na sucho
- 1 kg ogórków gruntowych,
- 1 łyżka soli kamiennej niejodowanej,
- Korzeń chrzanu (ok. 5 cm),
- 1 łyżka ziaren gorczycy,
- 5 ząbków czosnku,
- 2 gałązki kopru z baldachami (ew. pęczek koperku),
- Opcjonalnie: 2 liście laurowe, 2 ziarna ziela angielskiego, liść chrzanu,
- Woreczek strunowy lub zamykany woreczek foliowy np. do mrożenia.
Jak zrobić ogórki małosolne na sucho? Krok po kroku
- Umyj ogórki i odetnij im końcówki – dzięki temu zniknie goryczka, a wydzielona wilgoć rozpuści sól. Włóż ogórki do woreczka.
- Chrzan pokrój na kawałki, a czosnek na plasterki. Jeśli chcesz, dodaj pokruszone liście laurowe, zgniecione ziarna ziela angielskiego czy liść chrzanu.
- Wrzuć wszystkie dodatki oraz gorczycę do ogórków w woreczku. Posyp solą i usuń nadmiar powietrza z woreczka przed zamknięciem.
- Delikatnie wstrząśnij woreczkiem, aby przyprawy równomiernie się rozłożyły.
- Przechowuj 4 godziny w lodówce, a następnie 20 godzin w temperaturze pokojowej. Możesz też odczekać 48 godzin dla mocniejszego smaku.
- Po otwarciu trzymaj w lodówce i zjadaj na świeżo.
Ogórki małosolne bez wody - idealne na camping lub piknik
Ta metoda jest wprost stworzona na wyjazdy. Wystarczy wziąć ogórki w woreczku, wrzucić do lodówki turystycznej lub trzymać w chłodnym miejscu. Po kilku godzinach masz gotowy, chrupiący dodatek do kanapek, grilla czy obiadu pod chmurką.
