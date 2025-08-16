Ogórki małosolne bez wody w woreczku foliowym - dlaczego warto zrobić?

Ogórki przygotowane tą metodą są delikatniejsze w smaku niż tradycyjne, a przy tym wyjątkowo chrupiące i nie tracą koloru. To zasługa specjalnego, szybszego procesu fermentacji, który pozwala zachować ich świeżość na dłużej. Co ważne – nie ma ryzyka, że zrobią się miękkie, co czasem zdarza się przy metodzie z zalewą. Mają też piękny zapach koperku, czosnku i chrzanu.

Ogórki małosolne bez wody - składniki

Składniki na 1 kg ogórków małosolnych na sucho

1 kg ogórków gruntowych,

1 łyżka soli kamiennej niejodowanej,

Korzeń chrzanu (ok. 5 cm),

1 łyżka ziaren gorczycy,

5 ząbków czosnku,

2 gałązki kopru z baldachami (ew. pęczek koperku),

Opcjonalnie: 2 liście laurowe, 2 ziarna ziela angielskiego, liść chrzanu,

Woreczek strunowy lub zamykany woreczek foliowy np. do mrożenia.

Jak zrobić ogórki małosolne na sucho? Krok po kroku

Umyj ogórki i odetnij im końcówki – dzięki temu zniknie goryczka, a wydzielona wilgoć rozpuści sól. Włóż ogórki do woreczka. Chrzan pokrój na kawałki, a czosnek na plasterki. Jeśli chcesz, dodaj pokruszone liście laurowe, zgniecione ziarna ziela angielskiego czy liść chrzanu. Wrzuć wszystkie dodatki oraz gorczycę do ogórków w woreczku. Posyp solą i usuń nadmiar powietrza z woreczka przed zamknięciem. Delikatnie wstrząśnij woreczkiem, aby przyprawy równomiernie się rozłożyły. Przechowuj 4 godziny w lodówce, a następnie 20 godzin w temperaturze pokojowej. Możesz też odczekać 48 godzin dla mocniejszego smaku. Po otwarciu trzymaj w lodówce i zjadaj na świeżo.

Ogórki małosolne bez wody - idealne na camping lub piknik

Ta metoda jest wprost stworzona na wyjazdy. Wystarczy wziąć ogórki w woreczku, wrzucić do lodówki turystycznej lub trzymać w chłodnym miejscu. Po kilku godzinach masz gotowy, chrupiący dodatek do kanapek, grilla czy obiadu pod chmurką.