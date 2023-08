Reklama

Retinol jest karotenoidem i kluczowym składnikiem naszej diety, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Oprócz korzystnego wpływu na skórę, pełni on wiele istotnych ról. Przede wszystkim poprawia wzrok, zwłaszcza zdolność widzenia w półmroku, wzmacnia kości, a także wpływa na integralność błon komórkowych we wszystkich nabłonkach w naszym ciele.

Ale na tym nie koniec. Retinol jest też przeciwutleniaczem, co oznacza, że neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników, pomagając w ochronie naszych komórek przed uszkodzeniem.

Retinol w walce ze zmarszczkami

Retinol jest jednym z najbardziej wszechstronnych składników, które poprawiają wygląd i kondycję skóry. Już od dłuższego czasu jest uznawany za prawdziwego króla zabiegów i produktów przeciwzmarszczkowych, rozjaśniających oraz rewitalizujących. Dzieje się tak, ponieważ ta aktywna postać witaminy A pobudza produkcję kolagenu w skórze i pozytywnie wpływa na cykl odnowy komórkowej.

Stosowanie kosmetyków z tym składnikiem przyczynia się do redukcji drobnych linii i zmarszczek, co sprawia, że skóra wygląda młodziej i bardziej elastycznie. Ponadto retinol pomaga zmniejszyć przebarwienia i plamy na skórze, wygładza jej teksturę.

Stosujesz retinol? Uważaj na niepożądane skutki

Trzeba jednak brać pod uwagę, że retinol i inne retinoidy mogą również wywołać niepożądane skutki. Nieprawidłowo wprowadzone do rutyny pielęgnacyjnej mogą powodować podrażnienia, nadmierne łuszczenie i w przypadku ekspozycji na słońce nawet przebarwienia skóry. Aby tego uniknąć ważne jest przestrzeganie kilku zasad i wybór odpowiednich kosmetyków. Warto także zaznaczyć, że retinol jest składnikiem, który należy unikać podczas ciąży i karmienia piersią, ponieważ nadmiar witaminy A może być toksyczny dla płodu i organizmu noworodka.

Kiedy zacząć stosować retinol?

Najlepszym momentem, aby zainteresować się retinolem, jest okres po 25. roku życia. W tym czasie skóra zaczyna powoli tracić aktywność w produkcji kolagenu i elastyny, co prowadzi do pojawienia się pierwszych oznak starzenia, takich jak linie, bruzdy, zmarszczki, kurze łapki oraz utrata jędrności i elastyczności.

Najbardziej odpowiednim okresem na rozpoczęcie kuracji retinolem jest sezon jesienno-zimowy, gdy nasłonecznienie jest zdecydowanie mniejsze niż wiosną czy latem. Dzieje się tak, ponieważ retinol może uczynić skórę bardziej wrażliwą na działanie promieni słonecznych, dlatego należy unikać stosowania go w okresie wzmożonego nasłonecznienia.

Jak wybrać odpowiedni kosmetyk z retinolem?

Istotnym czynnikiem przy wyborze produktu z retinolem jest jego stężenie. Osobom, które wcześniej nie stosowały retinoidów, zaleca się rozpoczęcie od niskiej zawartości tego składnika. Zastosowanie wysokich stężeń retinolu na skórę, która nie jest do niego przyzwyczajona, może spowodować podrażnienia, przesuszenie i zaczerwienienie skóry. Warto zacząć od stężenia nieprzekraczającego 0,5%. A następnie stopniowo zwiększać stężenie w miarę, jak skóra staje się bardziej tolerancyjna na działanie składnika.

Kiedy po raz pierwszy stosujemy retinoidy, skóra przechodzi przez tzw. proces retynizacji. Wtedy skóra przyzwyczaja się do działania tego składnika. W praktyce, okres ten może objawiać się suchością skóry, podrażnieniem i zaczerwienieniem. Dlatego tak ważne jest, aby na początek wybrać odpowiednio niskie stężenie, bo tylko w ten sposób można zminimalizować te niepożądane efekty.

Ale to nie jedyny aspekt, na jaki trzeba zwrócić uwagę. Ważny jest także sam typ skóry.Jeśli masz skórę suchą, warto wybrać produkty, które zawierają retinol w połączeniu z nawilżającymi składnikami, aby uniknąć nadmiernego wysuszenia. Dla skóry tłustej lub trądzikowej, zaleca się kosmetyki na bazie retinolu o lekkiej konsystencji, które nie zapchają porów.