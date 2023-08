Reklama

Czym jest zaraz ziemniaczana?

Zaraza ziemniaczana to choroba roślin wywołana przez Phytophthora infestans. Należy ona do grupy chorób roślin spowodowanych przez gatunki grzybopochodnych lęgniowców, które są zaliczane do rodzaju Phytophthora.

Reklama

Kiedy pojawia się zaraza ziemniaczana?

Jej występowanie zależy od pogody. Czasami zaraza ziemniaczana pojawia się już w czerwcu. Są też lata, w których nie pojawia się wcale. Najsilniejszy atak choroby ma miejsce, gdy lato jest dość chłodne, a jednocześnie wilgotne. Na pomidorach pierwsze objawy możemy zaobserwować już w kwietniu (dotyczy to pomidorów uprawianych pod osłonami), albo też w czerwcu (w przypadku pomidorów, które są uprawiane na gruncie). Z reguły najbardziej zauważalne objawy tej choroby są widoczne od końca lipca oraz w sierpniu.

Reklama

Jakie rośliny atakuje zaraza ziemniaczana?

Choroba atakuje rośliny z rodziny psiankowatych. Zazwyczaj dotyczy ona ziemniaków i pomidorów.

Jak rozpoznać zarazę ziemniaczaną?

U rośliny dotkniętej chorobą na początku na brzegach liści pojawiają się wodniste plamy - początkowo żółtawo-brunatne, a następnie brunatne. Plamy te z czasem coraz bardziej się powiększają. Gdy powietrze jest wilgotne, na spodniej stronie liści pojawia się biały nalot. Przy powietrzu, które jest bardziej suche choroba teoretycznie ulega zahamowaniu - biały nalot znika, jednak liście marszczą się i zasychają. Plamy oraz nalot mogą pojawiać się także na łodygach.

Nieco później objawy te pojawiają się na bulwach ziemniaka. W tym przypadku widać je albo dopiero w okresie zbioru, albo podczas przechowywania zebranych bulw. Gnijąca część bulwy na początku jest twarda. Potem dochodzi do zakażenia kolejnymi drobnoustrojami. Z tego powodu staje się ona miękka i mokra.

Czy da się zapobiec zarazie ziemniaczanej?

Zapobieganie zarazie ziemniaczanej jest dość trudne i powinno zostać wprowadzone już na etapie sadzenia rośliny. Zaleca się między innymi:

sadzenie odpornych odmian pomidorów i ziemniaków

sadzenie roślin w odpowiedniej rozstawie, by uniknąć nadmiernego zagęszczenia, które powodowałoby zaburzenie dopływu świeżego powietrza do każdej rośliny

podlewanie rośliny w taki sposób, aby nie zraszać liści i owoców

wykonywanie oprysków profilaktycznych

po zakończeniu każdej uprawy dokładne oczyszczenie podłoża z resztek rośliny.

Najskuteczniejszy sposób zwalczania zarazy ziemniaczanej

Zaraza ziemniaczana to jedna z najgroźniejszych chorób, która przynosi bardzo duże straty. W celu jej zwalczania stosuje się fungicydy. Są to chemiczne środki grzybobójcze. Możemy je stosować m.in.: