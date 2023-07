Reklama

Nawóz z pokrzyw to naturalny środek, który powstaje z fermentacji świeżych liści lub całych roślin pokrzywy. W procesie fermentacji pokrzywa uwalnia szereg cennych substancji odżywczych, takich jak azot, fosfor, potas oraz mikroelementy, które są niezbędne do zdrowego wzrostu roślin. Nawóz z pokrzyw to skuteczny, ekologiczny i łatwo dostępny sposób na wspieranie wzrostu i kwitnienia roślin.

Nawóz z pokrzyw: Jak go przygotować?

Przygotowanie nawozu z pokrzyw jest łatwe i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Do jego przygotowania potrzebujemy:

kilogram zebranej najlepiej młodej pokrzywy

10 litrów wody

duże wiaderko lub pojemnik

gaza lub inny materiał do przykrycia pojemnika.

Pokrzywę należy delikatnie rozdrobnić. Rozdrobnioną roślinę układamy w pojemniku. Najlepiej sprawdzą się plastikowe wiaderka. Nawóz z pokrzywy nie powinien być przygotowywany w metalowych naczyniach. Zalewamy liście wodą tak, aby były w całości przykryte. Następnie przykrywamy wiaderko lub pojemnik gazą lub innym materiałem. Należy pamiętać o pozostawieniu niewielkiego otworu, aby umożliwić przepływ powietrza. Mieszaninę trzeba zostawić w ciepłym, słonecznym miejscu na około 2-3 tygodnie, aż zacznie fermentować. Podczas tego procesu można zauważyć charakterystyczny zapach, co jest normalnym efektem fermentacji.

Jak długo można wykorzystywać nawóz z pokrzywy?

W okresie fermentacji zaleca się umieszczenie mieszaniny w zacienionym obszarze. Fermentujący nawóz z pokrzywą wydziela bardzo silny, nieprzyjemny zapach. Z tego powodu warto wybrać miejsce oddalone od domu w ogrodzie. Przez czas fermentacji zaleca się codzienne mieszanie roztworu, aż do momentu zniknięcia piany. Gdy nabierze brązowego koloru, jest to znak, że proces fermentacji został zakończony. Gotowy nawóz z pokrzywy można wykorzystywać przez miesiąc.

Jakie rośliny podlewać nawozem z pokrzyw?

Nawóz z pokrzyw jest korzystny dla większości roślin, zarówno tych uprawianych w ogrodzie, jak i w domu. Szczególnie docenią go rośliny warzywne, jak pomidory, ogórki, sałata, ale także kwiaty, krzewy i drzewa owocowe.

Jednym ze sposobów nawożenia roślin jest ich podlewanie. Przed podlaniem rośliny z nawozem z pokrzyw, należy rozcieńczyć go w stosunku 1:10 (jeden litr nawozu na dziesięć litrów wody). Rośliny podlewaj ostrożnie, aby uniknąć przelania i zachlapania liści kierując strumień bezpośrednio w podłoże.

Nawóz z pokrzyw można stosować jako oprysk

Rośliny można także opryskać nawozem z pokrzywy. W tym przypadku trzeba rozcieńczyć go z wodą w proporcji 1:20 (jeden litr nawozu na dwadzieścia litrów wody). Oprysk jest w pełni bezpieczny dla liści.

Nawóz z pokrzyw nie jest odpowiedni dla roślin, które preferują ubogie gleby. Z tego powodu zaleca się unikanie stosowania tego naturalnego nawozu przy nawłociach, słonecznikach, krwawniku oraz roślinach wolnorosnących.