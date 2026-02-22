Dlaczego przyprawa faraonów?

Nasiona czarnuszki znaleziono w grobowcu Tutenchamona, co dało początek teorii, że była to przeprawa ceniona w czasach faraonów. Wiadomo, że stosowano ją w medycynie egipskiej jako środek wspomagający trawienie i ogólną odporność organizmu. Była uznawana za wartościową i cenną, prawdopodobnie zarówno w kuchni, jak i w celach leczniczych.

Obniża LDL i triglicerydy. Wyniki badań są obiecujące

Dziś czarnuszka wraca do łask, dzięki współczesnym badaniom naukowym, które sprawdzają jej realny wpływ m.in. na poziom cholesterolu. Zespół naukowców z Osaka Metropolitan University przeprowadził ośmiotygodniowe badanie kliniczne, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Food Science & Nutrition”. Uczestnicy codziennie przyjmowali około pięciu gramów sproszkowanej czarnuszki, czyli mniej więcej jedną łyżkę.

W grupie spożywającej czarnuszkę odnotowano spadek poziomu triglicerydów, obniżenie cholesterolu całkowitego, zmniejszenie poziomu LDL, czyli tzw. „złego” cholesterolu, wzrost poziomu HDL, który działa ochronnie na układ krążenia

To bardzo ważne, ponieważ wysoki poziom LDL sprzyja odkładaniu się blaszek miażdżycowych w naczyniach. A to z kolei zwiększa ryzyko zawału serca czy udaru mózgu.

Masa ciała pod kontrolą

Badacze zauważyli również, że ekstrakt z nasion czarnuszki hamował proces adipogenezy, czyli powstawania i dojrzewania komórek tłuszczowych. To sugeruje, że przyprawa może wspierać kontrolę masy ciała i metabolizm.

Autorka badania, profesor Kojima-Yuasa, podkreśliła, że czarnuszka wykazała rzeczywiste i udowodnione działanie obniżające poziom lipidów we krwi w badaniu na ludziach. Naukowcy planują dalsze, długoterminowe analizy, by dokładniej zbadać jej wpływ na insulinooporność i markery stanu zapalnego.

Jak plaster dla wątroby

To jednak nie wszystko. Inne badania wskazują, że czarnuszka może łagodzić wzdęcia u osób z zespołem jelita drażliwego, poprawiać parametry wątrobowe u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby, przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie dzięki zawartości związków fenolowych i flawonoidów.

Właśnie dlatego coraz częściej mówi się o niej jako o naturalnym wsparciu dla wątroby, niczym „plaster”, który pomaga ją chronić przed przeciążeniem.

Polacy wciąż używają jej zbyt rzadko

Choć czarnuszka jest łatwo dostępna i niedroga, w polskich kuchniach wciąż pojawia się sporadycznie. Najczęściej trafia na pieczywo, ale można ją dodawać także do sałatek, jogurtów, koktajli czy dań warzywnych

Regularność wydaje się tu kluczowa. W badaniu stosowano około jednej łyżki dziennie przez osiem tygodni.

