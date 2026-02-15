Czy hummus jest zdrowy?

Hummus to pasta przygotowywana głównie z ciecierzycy, która jest bogata w białko roślinne, błonnik, witaminy z grupy B oraz składniki mineralne, takie jak żelazo, magnez i potas. Zawiera także zdrowe tłuszcze pochodzące z tahini (pasty sezamowej) i oliwy z oliwek. Dzięki temu wspiera pracę serca, pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu i sprzyja kontroli masy ciała. Dla seniorów szczególnie istotne jest to, że regularne spożywanie hummusu może wspomagać stabilizację poziomu cukru we krwi.

Reklama

Czy hummus jest dobry na jelita?

Wysoka zawartość błonnika sprawia, że hummus korzystnie wpływa na perystaltykę jelit i wspiera rozwój korzystnej mikroflory bakteryjnej. U osób starszych, które często zmagają się z zaparciami, włączenie ciecierzycy do codziennej diety może poprawić komfort trawienny i regulować rytm wypróżnień.

Kto powinien jeść hummus?

Hummus jest szczególnie polecany seniorom, osobom z podwyższonym poziomem cholesterolu, insulinoopornością lub cukrzycą typu 2. To również dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą ograniczyć spożycie tłuszczów nasyconych obecnych w maśle i innych produktach odzwierzęcych. Sprawdzi się także w diecie osób na diecie roślinnej.

Reklama

Z czego robi się hummus?

Podstawowe składniki hummusu to:

ugotowana lub konserwowa ciecierzyca,

tahini (pasta sezamowa),

oliwa z oliwek,

sok z cytryny,

czosnek,

sól i przyprawy (np. kmin rzymski).

Prosty skład sprawia, że jest to produkt naturalny i pozbawiony zbędnych dodatków – zwłaszcza jeśli przygotujemy go samodzielnie.

Jak zrobić hummus w domu?

Przygotowanie hummusu jest bardzo proste. Wystarczy:

Odsączyć i opłukać ciecierzycę (ok. 1 puszka lub 1 szklanka ugotowanej). Dodać 1–2 łyżki tahini, 1–2 łyżki oliwy, sok z połowy cytryny i ząbek czosnku. Całość zblendować na gładką masę, w razie potrzeby dodając odrobinę wody. Doprawić solą i przyprawami według uznania.

Domowy hummus można przechowywać w lodówce przez kilka dni.

Czy hummus jest zdrowszy od masła?

Masło składa się w około 54–56 proc. z tłuszczów nasyconych, które przy nadmiernym spożyciu mogą zwiększać poziom cholesterolu i negatywnie wpływać na układ sercowo-naczyniowy. Hummus natomiast zawiera oliwę z oliwek, w której jedynie ok. 14 proc. stanowią tłuszcze nasycone, a aż 86 proc. to korzystne dla zdrowia tłuszcze nienasycone. Dodatkowo pasta z ciecierzycy jest źródłem błonnika, wspomagającego trawienie i zapewniającego dłuższe uczucie sytości. Z tego względu może być lepszym wyborem zarówno dla osób kontrolujących masę ciała, jak i dla seniorów, u których tempo przemiany materii jest wolniejsze. Warto też zwrócić uwagę na kaloryczność – łyżka masła to ok. 100 kcal, podczas gdy taka sama porcja hummusu dostarcza około 50 kcal.

Choć masło cenione jest za smak, nie dostarcza praktycznie ani białka, ani błonnika. Tymczasem jedna łyżka hummusu zawiera około 2 g białka roślinnego, potrzebnego do odbudowy tkanek, oraz około 2 g błonnika. Masło dostarcza wprawdzie witamin A, D, E, B12 i K, jednak hummus wyróżnia się bogatszym profilem odżywczym. Znajdziemy w nim m.in. foliany, żelazo, wapń, magnez, potas, cynk, miedź i mangan – składniki wspierające produkcję czerwonych krwinek, prawidłowe dotlenienie organizmu, kondycję kości oraz procesy metaboliczne.

Jak często można jeść hummus?

Hummus można spożywać nawet codziennie – szczególnie jako zamiennik masła czy margaryny. Warto jednak zachować umiar, ponieważ mimo wielu zalet jest to produkt dość kaloryczny. Optymalna porcja to 1–3 łyżki dziennie jako dodatek do posiłku.

Z czym najlepiej jeść hummus?

Najlepiej smakuje jako pasta do pełnoziarnistego pieczywa. Można go także podawać:

z surowymi warzywami (marchew, ogórek, papryka),

jako dodatek do kanapek i tortilli,

do pieczonych warzyw,

jako dip do przekąsek.

Takie połączenia dodatkowo zwiększają ilość błonnika i witamin w diecie.

Kto powinien unikać hummusu?

Ostrożność powinny zachować osoby z alergią na sezam (tahini) oraz osoby, które źle tolerują rośliny strączkowe. W przypadku chorób przewodu pokarmowego, którym towarzyszą wzdęcia lub nadwrażliwość jelit, warto wprowadzać hummus stopniowo i obserwować reakcję organizmu.