Dlaczego spożywamy aż tyle cukru?

To nie tylko słodycze. Cukier znajduje się w niemal każdym przetworzonym produkcie – w jogurtach (nawet w kefirze), sokach, płatkach, pieczywie, a nawet w wędlinie i parówkach. Jemy go często nieświadomie, bo ukrywa się pod innymi nazwami tj. syrop glukozowo-fruktozowy, maltodekstryna, sacharoza, koncentrat soku owocowego czy syrop ryżowy.

Reklama

Producenci kochają cukier, bo poprawia smak, wydłuża trwałość produktu i sprawia, że chętniej po niego sięgamy. Organizm szybko się od niego uzależnia, dlatego przemysł spożywczy nie zrezygnuje z niego z dnia na dzień. To na nas spoczywa wybór. Dlatego warto czytać etykiety, porównywać składy i świadomie sięgać po produkty, które naprawdę nam służą.

Jak cukier niszczy organizm?

Eksperci nie mają wątpliwości, że nadmiar cukru to tykająca bomba tzw. "biała śmierć". Oto, co robi z organizmem:

przeciąża trzustkę i prowadzi do cukrzycy typu 2,

uszkadza naczynia krwionośne, zwiększając ryzyko zawału i udaru,

pogarsza kondycję skóry i przyspiesza starzenie,

obniża odporność i zaburza florę jelitową,

powoduje zaburzenia hormonalne i problemy z koncentracją,

wpływa na wahania nastroju i jakość snu,

zwiększa ryzyko depresji i otyłości.

Reklama

To tylko najczęściej wymienione skutki uboczne nadmiernego spożycia cukru. Lista jest znacznie dłuższa, konsekwencje często narastają latami, dając o sobie znać dopiero wtedy, gdy organizm jest już poważnie osłabiony.

Polacy biją rekordy w jedzeniu cukru

Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przeciętny Polak zjada 40 kg cukru rocznie. To tak, jakby zjadać ponad 20 łyżeczek dziennie, każdego dnia, przez cały rok. Tymczasem WHO zaleca, aby nie przekraczać 6 łyżeczek dziennie dla zdrowego dorosłego człowieka.

Cukier a psychika – tego nie widać od razu

Nie chodzi tylko o wagę czy wyniki badań. Nadmiar cukru wpływa też na mózg. Skutecznie obniża nastrój, potęguje zmęczenie, zaburza sen. Im więcej go zjadasz, tym trudniej się skupić, a wieczorne spadki energii to często nie zmęczenie, tylko skok glukozy i szybki zjazd.

Czy da się coś z tym zrobić?

Tak, i nie trzeba rezygnować ze wszystkiego. Klucz to świadome czytanie etykiet i eliminowanie cukru ukrytego tam, gdzie się go nie spodziewasz. Warto też zamieniać słodkie przekąski na owoce, orzechy lub warzywa z hummusem.

Organizm zaskakująco szybko przyzwyczaja się do mniejszej ilości cukru, a po kilku tygodniach wiele produktów zaczyna smakować zbyt słodko. To znak, że zmiana naprawdę działa.