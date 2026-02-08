Fermentowany napój mleczny, czyli maślanka

Maślanka to fermentowany napój mleczny, który kiedyś był jedynie produktem ubocznym przy domowym ubijaniu masła. Dzisiaj kupujemy ją w sklepie, odpowiednio pasteryzowaną, homogenizowaną, z dłuższą datą ważności, ale wciąż pełną tych samych cennych właściwości. Składa się głównie z wody, laktozy (cukru mlekowego), kazeiny i białek mleka. Najważniejsze są jednak żywe kultury bakterii kwasu mlekowego, m.in. Lactococcus lactis i Lactobacillus bulgaricus. To one odpowiadają za to, co nazywamy „oczyszczaniem jelit”.

Bakterie te zasiedlają jelita, wspierają równowagę mikroflory, pomagają w trawieniu laktozy i wspomagają usuwanie toksyn oraz resztek pokarmowych. Regularne picie maślanki to jeden z najprostszych sposobów na poprawę pracy jelit.

Maślanka - niskokaloryczna skarbnica składników odżywczych

Jedna szklanka (ok. 250 ml) maślanki to tylko około 98 kcal. W tej porcji mieści się:

8 g pełnowartościowego białka,

12 g węglowodanów,

zaledwie 3 g tłuszczu.

Do tego solidna dawka witamin i minerałów:

wapń – pokrywa 22% dziennego zapotrzebowania (kluczowy dla kości i zębów),

– pokrywa 22% dziennego zapotrzebowania (kluczowy dla kości i zębów), ryboflawina (B₂) – aż 29% (wspiera odporność i metabolizm),

(B₂) – aż 29% (wspiera odporność i metabolizm), witamina B12 – 22% (ważna przy anemii i zdrowiu nerwowym),

– 22% (ważna przy anemii i zdrowiu nerwowym), sód – 16% (reguluje gospodarkę wodną),

– 16% (reguluje gospodarkę wodną), kwas pantotenowy (B₅) – 13% (dla skóry i układu nerwowego).

Mało kalorii, a tyle korzyści. To idealny wybór dla osób dbających o linię i zdrowie jelit jednocześnie.

Jak maślanka pomaga jelitom i całemu organizmowi?

Dzięki probiotycznym bakteriom maślanka naturalnie wspiera mikroflorę jelitową. Regularne picie jednej szklanki dziennie, najlepiej na czczo, może:

poprawić trawienie i zmniejszyć wzdęcia,

wspomóc eliminację szkodliwych produktów przemiany materii,

obniżyć poziom „złego” cholesterolu (dzięki sfingolipidom, które ograniczają wchłanianie cholesterolu w jelitach, badania pokazują spadek LDL nawet o 3%),

działać ochronnie na dziąsła i jamę ustną (przeciwzapalnie, dzięki wapniowi z fermentowanego mleka),

wspierać zdrowie kości (wapń. fosfor, w pełnotłustej wersji witamina K₂).

Jak widać, to nie jest kolejny „cudowny detoks”, tylko sprawdzony, naturalny sposób na czystsze jelita i lepszą sylwetkę.

Kiedy lepiej zrezygnować z maślanki?

Maślanka nie jest dla wszystkich. Ze względu na sporą zawartość sodu powinny jej unikać osoby z leczonym nadciśnieniem tętniczym. Nadmiar sodu może podnieść ciśnienie i obciążać serce.

Ostrożność powinny zachować też osoby z:

nietolerancją laktozy - mogą pojawić się dolegliwości żołądkowo-jelitowe,

alergią na białka mleka krowiego - w skrajnych przypadkach grozi reakcja anafilaktyczna.

Jeśli jednak nie ma tych przeciwwskazań, szklanka maślanki dziennie to prosty, tani i skuteczny sposób przede wszystkim na wsparcie jelit.