Co jeść na czczo lub przed snem żeby wyregulować trawienie?

Te niepozorne ziarenka to wybawienie dla wszystkich, którzy mają problemy z trawieniem. Chodzi o babkę płesznik. Coraz częściej można ją spotkać na półkach sklepowych, ale wciąż mało kto wie, dlaczego warto po nią sięgnąć.

Reklama

To roślina pochodząca głównie z rejonów basenu Morza Śródziemnego i Azji. W kuchni i suplementacji wykorzystuje się nasiona oraz łuski nasienne, które są wyjątkowo bogate w rozpuszczalny błonnik. To właśnie ten błonnik odpowiada za prawidłowe trawienie.

Dlaczego babka płesznik działa?

Nasionka babki płesznik, po kontakcie z wodą pęcznieją i tworzą żel, który działa jak "miotełka". Żelowa mieszanka powleka błonę śluzową jelit, zmniejszając podrażnienia. Dzięki temu reguluje konsystencję stolca, pomaga zarówno przy zaparciach, jak i biegunkach. Babka wspiera naturalną perystaltykę jelit, łagodzi skurcze i ewentualny ból. Dzięki temu jelita pracują spokojniej, a uczucie wzdęcia wyraźnie się zmniejsza.

Kiedy i jak spożywać babkę płesznik?

Reklama

Ważne.: Nasionek babki nie można spożywać "na sucho". Zawsze mieszamy je z odpowiednią ilością płynu.

Babka płesznik ma silne właściwości higroskopijne, dzięki czemu bardzo intensywnie chłonie wodę. Spożywana na sucho może zbyt szybko pęcznieć i oblepić górny odcinek układu pokarmowego. W takiej formie nie wszystkie ziarenka dotrą tam, gdzie powinny, a efekt działania na jelita będzie słabszy i wręcz może spowodować dyskomfort. Dlatego, babkę płesznik zawsze należy przyjmować z odpowiednią ilością płynu np. z jogurtem. To jeden z najczęściej polecanych sposobów. Wystarczy:

1 łyżeczka babki płesznik,

porcja jogurtu naturalnego lub skyru.

Dokładnie mieszamy i zjadamy, rano na czczo albo wieczorem przed snem, koniecznie popijając dodatkową szklanką wody.

Można też rozmieszać 1 łyżeczkę babki w szklance letniej wody, wypić, zanim zgęstnieje i po chwili wypić jeszcze jedną szklankę wody. To wariant, który szczególnie dobrze sprawdza się u osób z wolną pracą jelit. Duża ilość wody z ziarenkami, tworzy żelową masę, która nie podrażnia przewodu pokarmowego, tylko powoli przesuwa się dalej, stopniowo przechodząc do jelit. Po drodze działa ochronnie, nawilżająco i łagodząco.

Babka płesznik dobrze komponuje się także z:

koktajlami owocowymi,

owsianką,

puddingiem chia.

Jak często stosować babkę płesznik?

Dla większości osób 1 łyżeczka dziennie to dawka w zupełności wystarczająca. Przy większych problemach jelitowych czasem stosuje się dwie porcje dziennie (łyżeczka rano i łyżeczka wieczorem), ale zawsze warto zaczynać od mniejszej ilości. Efekty nie zawsze pojawiają się pierwszego dnia. Najczęściej poprawa komfortu jelit widoczna jest po kilku dniach regularnego stosowania.

Na co jeszcze pomaga babka płesznik?

Poza redukcją wzdęć i regulacją trawienia babka płesznik:

wspiera kontrolę poziomu cholesterolu,

pomaga stabilizować poziom cukru we krwi,

daje uczucie sytości, co bywa pomocne przy diecie redukcyjnej.

Kto nie powinien spożywać babki płesznik?

Osoby z niedrożnością jelit powinny skonsultować z lekarzem rozpoczęci kuracji. Trzeba też uważać, jeśli przyjmujemy leki. Warto wtedy zachować odstęp czasowy, bo błonnik może wpływać na ich wchłanianie.

Gdzie kupić babkę płesznik?

Babka płesznik jest łatwo dostępna chociaż wciąż mało znana. Można ją kupić: