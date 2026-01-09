Jak wyglądają pluskwy?
Owady te mają kilka milimetrów długości, są spłaszczone i mają brunatną barwę. Jak informuje portal Top.pl, najczęściej uruchamiają się w nocy, wtedy mogą nas kąsać i zostawiać małe ślady skórze.
Ale czy jest coś co je przyciąga do naszych sypialni? Niestety tak. Może to być szokiem dla wielu fanów roślin, ale owady te mogą w nich przetrwać.
Mit dotyczący pluskiew
Jak się okazuje, pluskwy mogą zadomowić się w zaniedbanych, jak i czystych mieszkaniach. Jest mitem powielany przez wielu fakt, że lubią tylko zaniedbane i brudne wnętrza. Niestety winowajcami, którzy wpuszczają je do domów możemy być my sami. Przynosimy je z hoteli, pensjonatów, nawet podróżując pociągiem czy innym transportem publicznym.
Jakie rośliny przyciągają pluskwy?
Niestety istnieją gatunki roślin, które pluskwy uwielbiają. Jak czytamy w serwisie należą do nich:
- mniszek lekarski,
- rumianek,
- słonecznik.
Dodatkowo pluskwy mogą się zadomowić w roślinach doniczkowych:
- storczyki,
- paprocie,
- bluszcze,
- draceny,
- fikusy.
Jest wskazane, by regularnie czyścić i kontrolować te rośliny.
Jak zapobiegać plagom pluskiew?
Na szczęście są sposoby by zapobiegać pluskwom.
Trzeba regularnie przeglądać trudno dostępne miejsca, w których najczęściej się zasiedlają:
- materace łóżek,
- listwy przypodłogowe
- doniczki roślin.
Dodatkową aktywnością, która może zmniejszyć ryzyko rozsiania się po domu pluskiew są moskitiery.
Źródło: Top.pl
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję