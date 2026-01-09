Jak wyglądają pluskwy?

Owady te mają kilka milimetrów długości, są spłaszczone i mają brunatną barwę. Jak informuje portal Top.pl, najczęściej uruchamiają się w nocy, wtedy mogą nas kąsać i zostawiać małe ślady skórze.

Ale czy jest coś co je przyciąga do naszych sypialni? Niestety tak. Może to być szokiem dla wielu fanów roślin, ale owady te mogą w nich przetrwać.

Mit dotyczący pluskiew

Jak się okazuje, pluskwy mogą zadomowić się w zaniedbanych, jak i czystych mieszkaniach. Jest mitem powielany przez wielu fakt, że lubią tylko zaniedbane i brudne wnętrza. Niestety winowajcami, którzy wpuszczają je do domów możemy być my sami. Przynosimy je z hoteli, pensjonatów, nawet podróżując pociągiem czy innym transportem publicznym.

Jakie rośliny przyciągają pluskwy?

Niestety istnieją gatunki roślin, które pluskwy uwielbiają. Jak czytamy w serwisie należą do nich:

  • mniszek lekarski,
  • rumianek,
  • słonecznik.

Dodatkowo pluskwy mogą się zadomowić w roślinach doniczkowych:

  • storczyki,
  • paprocie,
  • bluszcze,
  • draceny,
  • fikusy.

Jest wskazane, by regularnie czyścić i kontrolować te rośliny.

Jak zapobiegać plagom pluskiew?

Na szczęście są sposoby by zapobiegać pluskwom.

Trzeba regularnie przeglądać trudno dostępne miejsca, w których najczęściej się zasiedlają:

  • materace łóżek,
  • listwy przypodłogowe
  • doniczki roślin.

Dodatkową aktywnością, która może zmniejszyć ryzyko rozsiania się po domu pluskiew są moskitiery.

