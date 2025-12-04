Prezenty na Mikołajki do 50 zł

Kwota 50 zł pozwala na zakup upominku, który zadowoli każdego. Jednocześnie jest niezobowiązująca. Warto pomyśleć, czy prezent ma być praktyczny, zaskakujący, zabawny, edukacyjny, spożywczy, a może angażujący w jakiegoś rodzaju aktywność? Najlepiej rodzaj prezentu dopasować do obdarowywanej osoby. Rozrywkowy kolega chętnie pójdzie do kina, a największy fan piłki nożnej ucieszy się z gadżetów piłkarskich. Koleżanka, która zawsze opowiada o koniach, może marzy o książce dotyczącej ras tych pięknych zwierząt.

1. Książka - sprawdzony prezent na Mikołajki

Pierwszą propozycją prezentu na Mikołajki jest książka. Wybór jest ogromny. Można kupić biografię ulubionego aktora, piosenkarza czy sportowca albo komiks wszechczasów. Dostępne są serie detektywistyczne, które dzieci uwielbiają, np. seria klasyka dla dzieci z Sherlockiem Holmesem autorstwa Artura Conan Doyle'a. Warto również dowiedzieć się, jakie jest hobby kolegi lub koleżanki i wybrać lekturę z nim związaną.

2. Lego - prezent na Mikołajki klasowe

Do 50 zł można kupić również kultowe klocki Lego. Aktualnie oferta firmy jest ogromna. Można znaleźć w tej cenie do zbudowania auta, kwiatki, zwierzęta.

3. Kosmetyki - prezent mikołajkowy dla koleżanki

Dla dziewczynek dobrym wyborem będą kosmetyki. Najlepiej wybrać te z dobrym składem, pachnące i pielęgnujące. Dostępne są w świątecznych opakowaniach i zapachach pierników.

4. Świąteczne skarpetki jako trafiony prezent mikołajkowy

Mikołajki to odpowiedni moment na obdarowanie innych świątecznymi skarpetkami w choinki, Mikołaje, prezenty i gwiazdki. Osoba obdarowana z pewnością chętnie je założy na wigilię klasową i tę właściwą 24 grudnia.

5. Świąteczny kubek - klimatyczny prezent na Mikołajki

W niektórych domach korzystanie ze świątecznych kubków w grudniu przez całą rodzinę to już tradycja. Warto mieć swój własny kubek z piernikowym ludzikiem czy lukrową laską. W takim naczyniu kakao i zimowa herbata smakuje inaczej.

6. Gra planszowa - prezent dla całej rodziny

Do 50 zł można kupić przeróżne gry planszowe, np. Wirus, Rummikub czy 5 sekund. To wspaniała forma spędzania wolnego czasu. Zamiennik dla gier elektronicznych. Pobudza wyobraźnię, stymuluje logiczne myślenie i integruje uczestników zabawy. Rodzinny wieczór planszówek to dobry pomysł na grudniowe wieczory.

7. Zestaw herbat w świątecznym klimacie

Kolejnym umilaczem zimowych dni może być pyszna herbata. Wybieramy spośród wielu mieszanek przygotowanych specjalnie na okres przedświąteczny - z goździkami, cynamonem, hibiskusem, pomarańczą. Herbaty są dziś pięknie pakowane, dostępne także w zestawach z uroczymi zaparzaczami.

8. Świeca zapachowa - prezent na Mikołajki

Prezentem dla koleżanki w klimacie świątecznym są też różnego rodzaju świece zapachowe. Warto sprawdzać ich skład. Wybieramy naturalne np. z wosku pszczelego czy sojowe. Blask świecy przy smacznej zimowej herbacie i melodii kolęd potrafi wyczarować magiczny moment.

9. Słodycze

Kiedyś na Mikołajki (pod poduszkę lub do buta) dostawało się słodycze. Czasami taki drobny podarek wystarczy, by wywołać uśmiech na twarzy bliskich. Dziś możemy wybierać z całej gamy różnego rodzaju słodkości. Pięknie zapakowana świąteczna czekolada ucieszy każdego głodomora.

10. Bilet do kina na 6 grudnia

Nieszablonowym prezentem na Mikołajki może być bilet do kina, szczególnie jeśli osoba, która wręcza prezent również zamierza iść z kolegą lub koleżanką. Po seansie można zaprosić osobę obdarowaną na spacer, pizzę czy do siebie, by porozmawiać o seansie. W ten sposób buduje się więzi.