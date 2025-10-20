Czy nieskazitelnie czysta łazienka to marzenie ściętej głowy? Okazuje się, że wcale nie i nie trzeba się przepracowywać i wydawać dużych pieniędzy na środki do czyszczenia. Proponujemy prostą, domową metodę, sprawdzoną przez nasze matki i babki. Niestety poszła w zapomnienia i warto ją odkurzyć.

Walka z plami, osadem z kamienia i mydła

Niedługo po gruntownym sprzątaniu to zaczyna się od nowa. W łazience, na kranach i bateriach przy wannach i prysznicach gromadzą się plamy, kamień i biały osad. Jeśli nie chcemy używać chemicznych środków ze sklepu, można próbować czyścić je octem lub sodą. Ale jest jeszcze lepszy sposób. Teraz podpowiada to AI, ale znały go już nasze matki i babcie. Prosta domowa sztuczka, a jakże skuteczna. Bardzo możliwe, że macie ten środek w kuchni.

Domowy i bardzo tani środek do czyszczenia kranów i baterii - przepis

O co chodzi? O kwasek cytrynowy. Kosztuje bardzo mało i można go kupić w każdym sklepie spożywczym. Aby wyczyścić kran kwaskiem cytrynowym, trzeba rozpuścić 1-2 łyżki kwasku w szklance ciepłej wody i nanieś roztwór na kran miękką ściereczką, pozostawiając na 10-15 minut. W przypadku uporczywego osadu, można pozostawić kran obłożony nasączonymi ściereczkami nawet na godzinę lub użyć gęstszej pasty z kwasku i wody. Na koniec płuczemy czystą wodą i wycieramy do sucha. Jeśli chodzi o toaletę, to wlewamy taką mieszankę do muszli i zostawiamy na godzinę. Potem czyścimy szczotką i spłukujemy wodą.