Moda na imiona zmienia się dynamicznie, a wybory rodziców często inspirowane są zarówno tradycją rodzinną, jak i bohaterami książek czy filmów. Choć dziś obserwujemy wyraźny powrót do imion sprzed lat, te szczególnie modne w latach 90. niemal zniknęły z rejestrów. Jednym z takich przykładów jest imię Ewelina, które jeszcze trzy dekady temu należało do najczęściej nadawanych, a obecnie spotyka się je wyjątkowo rzadko.

Imię Ewelina, kiedyś bardzo popularne, w tym roku otrzymały tylko 34 dziewczynki

Imię Ewelina w Polsce osiągnęło szczyt popularności w latach 90. i 2000. XX wieku. Z danych gov.pl wynika, że w roku 2000 nadano je 1334 dziewczynkom. Od tamtego czasu popularność tego imienia zaczęła słabnąć. W kolejnych latach nadano je:

  • w 2001 roku – 1026 dziewczynkom;
  • w 2002 roku – 999 dziewczynkom;
  • w 2003 roku – 907 dziewczynkom;
  • w 2004 roku – 704 dziewczynkom;
  • w 2005 roku – 644 dziewczynkom;
  • w 2006 roku – 514 dziewczynkom;
  • w 2007 roku – 458 dziewczynkom;
  • w 2008 roku – 442 dziewczynkom;
  • w 2009 roku – 457 dziewczynkom;
  • w 2010 roku – 387 dziewczynkom;
  • w 2011 roku – 331 dziewczynkom;
  • w 2012 roku – 235 dziewczynkom;
  • w 2013 roku – 240 dziewczynkom;
  • w 2014 roku – 188 dziewczynkom;
  • w 2015 roku – 165 dziewczynkom;
  • w 2016 roku – 136 dziewczynkom;
  • w 2017 roku – 160 dziewczynkom;
  • w 2018 roku – 130 dziewczynkom;
  • w 2019 roku – 135 dziewczynkom;
  • w 2020 roku – 118 dziewczynkom;
  • w 2021 roku – 85 dziewczynom;
  • w 2022 roku – 122 dziewczynkom;
  • w 2023 roku – 116 dziewczynkom;
  • w 2024 roku – 84 dziewczynkom.

Na dzień 22 stycznia 2025 roku imię Ewelina nosiło w naszym kraju 148 117 kobiet. W pierwszej połowie 2025 roku (dane na 22 lipca 2025 roku) imię Ewelina w Polsce otrzymały tylko 34 dziewczynki.

Imię Ewelina kryje w sobie wyjątkowe znaczenie

Imię Ewelina ma niejednoznaczne pochodzenie. Najczęściej łączy się je z celtyckim słowem „eibhlin”, któremu przypisuje się znaczenia takie jak radość i światło. Część językoznawców wskazuje jednak na źródła starofrancuskie – od wyrazu „aveline”, interpretowanego jako „mały ptak”. Na ziemiach polskich imię Ewelina pojawiło się szerzej w XIX wieku, natomiast największą popularnością cieszyło się w drugiej połowie XX stulecia.

Charakterystyka imienia Ewelina

Eweliny to osoby otwarte i pełne pogody ducha, które cenią bliskie relacje z innymi. Choć lubią kontakt z ludźmi, najlepiej czują się w kameralnym gronie sprawdzonych przyjaciół, którym mogą zaufać. Są mocno związane z rodziną i z zaangażowaniem dbają o domowe ognisko, tworząc atmosferę ciepła i bezpieczeństwa. Dzięki życzliwemu charakterowi i serdeczności ich domy często stają się miejscem spotkań, do którego chętnie zaglądają bliscy i znajomi.

Imię Ewelina w innych językach

Imię Ewelina jest rozpoznawalne nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach na świecie. W różnych językach i kulturach występuje w nieco odmiennych formach, zachowując jednak swoje pierwotne brzmienie i znaczenie:

  • język angielski - Evelyn, Eveline;
  • język francuski – Évelyne;
  • język niemiecki - Evelin, Eveline;
  • język hiszpański - Evalina, Evelina;
  • język portugalski – Evelina
  • język włoski – Evelina.
Kiedy wypadają imieniny Eweliny?

Imieniny Eweliny obchodzone są w Polsce kilka razy w roku. Najczęściej wskazywane daty to 26 maja, 21 lipca oraz 24 grudnia, przy czym 26 maja uznawany jest za najpopularniejszy dzień imienin Eweliny. W kalendarzach imieninowych można spotkać także inne, rzadziej wybierane terminy, jednak to właśnie te trzy daty cieszą się największym uznaniem.