Składniki do zrobienia kapusty kiszonej w słoiku domowym sposobem
Składniki (na 3-litrowy słoik):
- 2 kg białej kapusty,
- 2 marchewki,
- 2 płaskie łyżki soli kamiennej niejodowanej (około 20 g).
Zasada jest prosta: na 1 kg kapusty dajemy 10 g soli, czyli jedną płaską łyżkę. To odpowiednia proporcja, aby kapusta się dobrze ukisiła, ale nie była przesolona.
Jak zrobić kapustę kiszoną w słoiku – przepis krok po kroku
- Zdejmujemy zewnętrzne liście, szatkujemy kapustę na cienkie paseczki.
- Obieramy marchewkę i ścieramy na tarce o dużych oczkach.
- W dużej misce łączymy kapustę z marchewką i mieszamy wszystko z solą.
- Ugniatamy ręką przez kilka minut, aż kapusta zacznie puszczać sok.
- Następnie kapustę wraz z sokiem przekładamy warstwami do wyparzonych słoików.
- Każdą warstwę dobrze ugniatamy, np. drewnianą szpatułką, aby nie zostały pęcherzyki powietrza. Na wierzchu kapusty powinien być sok.
- Słoik zakręcamyi odstawiamy na blat kuchenny w temperaturze pokojowej na ok. 5–7 dni (w zależności od tego jak kwaśna ma być kapusta).
- Codziennie sprawdzamy, czy sok wciąż zakrywa kapustę (w razie potrzeby dociskamy łyżką).
- Co 1–2 dni przebijamy kapustę do dna patyczkiem lub długim nożem, żeby z kapusty uciekły gazy fermentacyjne.
Ważne: Jeśli gazy zostaną uwięzione w kapuście, mogą powodować gorycz, nieprzyjemny zapach i nierównomierne ukiszenie. Jeśli na kapuście pojawi się lekka piana, to normalny objaw fermentacji.
Przechowywanie kapusty kiszonej w słoikach
Po kilku dniach kiszenia kapusty w temperaturze pokojowej, sprawdzamy jej smak. Jeśli uznamy, że kapusta np. po 5 dniach kiszenia jest wystarczająco kwaśna, przenosimy słoiki w chłodniejsze miejsce, np. do lodówki, piwnicy, wystawiamy na balkon. W ten sposób przerywamy proces kiszenia. Kapusta gotowa jest już po 2–3 tygodniach, ale im dłużej stoi, tym ma intensywniejszy smak.
Ile soli potrzeba do kiszenia kapusty w słoikach?
Najważniejsza zasada - 10 g soli (1 płaska łyżka) na 1 kg kapusty. Dzięki temu kiszonka ma właściwe warunki fermentacji i nie zepsuje się w trakcie przechowywania.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję