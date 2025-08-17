- Składniki na ogórki konserwowe
- Najlepsza zalewa do ogórków konserwowych
- Przygotowanie słoików do ogórków korniszonów
- Zalewanie i pasteryzacja ogórków
- Jak pasteryzować ogórki korniszony?
- Przechowywanie i dojrzewanie smaku ogórków konserwowych
Składniki na ogórki konserwowe
Ten przepis pozwala przygotować około 6 słoików o pojemności 900 ml. Ogórki powinny być nie za duże i świeże. Jeżeli leżały np. 1-2 dni i lekko zwiędły, warto je namoczyć w zimnej wodzie przez około 2-3 godziny. Ten zabieg przywróci im jędrność, dzięki czemu ogórki konserwowe będą twarde i chrupiące.
Podstawowe składniki:
- 2 kg małych ogórków gruntowych
- 2 szklanki octu spirytusowego 10%
- 2 litry wody (8 szklanek)
- 150 g cukru (ok. ¾ szklanki)
- 50 g soli kamiennej (2 czubate łyżki)
Dodatki do każdego słoika:
- marchewka (140 g – pokrojona w plasterki)
- 1 mała cebula (podzielona na 6 części)
- 3 ząbki czosnku
- malutki korzeń chrzanu (pokrojony w plasterki)
- 3 gałązki kopru z baldachami
- 8 liści laurowych
- 12 ziaren ziela angielskiego
- 1 łyżeczka pieprzu czarnego w ziarnach
- 6 płaskich łyżeczek gorczycy
Najlepsza zalewa do ogórków konserwowych
To właśnie ta zalewa odpowiada za smak ogórków. Jest słodko-słona, ale nie przesadzona. Wychodzi perfekcyjnie zbalansowana i nadaje ogórkom wyjątkowego aromatu. Jak ją zrobić:
- Do garnka wlej 2 litry wody.
- Dodaj przyprawy: liście laurowe, ziele angielskie, pieprz.
- Zagotuj, a następnie dodaj sól i cukier.
- Gotuj pod przykryciem na małym ogniu przez 10 minut.
- Zdejmij z ognia i dolej ocet. Odstaw zalewę do całkowitego wystudzenia.
Ważne. Jeżeli lubisz korniszony mniej octowe możesz zmniejszyć ilość octu np. 3/4 szklanki na litr wody.
Przygotowanie słoików do ogórków korniszonów
- Słoiki i zakrętki dokładnie umyj i wyparz wrzątkiem.
- Do każdego słoika wsyp płaską łyżeczkę gorczycy i dodaj po równo: marchew, cebulę, czosnek, chrzan i koper.
- Ułóż ogórki ciasno, pionowo. Najmniejsze zostaw na koniec – ułóż je poziomo przy wieczku.
Zalewanie i pasteryzacja ogórków
Wlej przestudzoną zalewę do słoików tak, by całkowicie przykryła ogórki. Zostaw 1 cm wolnej przestrzeni pod zakrętką. Zakręć słoiki i przejdź do pasteryzacji.
Jak pasteryzować ogórki korniszony?
Pasteryzacja w garnku:
- Włóż słoiki do garnka z gorącą wodą (3/4 wysokości słoików), dno wyłóż ściereczką.
- Zagotuj wodę i pasteryzuj na małym ogniu przez 5–10 minut.
Pasteryzacja w piekarniku:
Włóż słoiki do zimnego piekarnika, ustaw 110°C i licz czas od nagrzania.
Po 5–10 minutach wyjmij, odwróć słoiki do góry dnem i zostaw na 10 minut.
Przechowywanie i dojrzewanie smaku ogórków konserwowych
Po ostygnięciu należy przechowywać ogórki w chłodnym, zacienionym miejscu (np. piwnica).
Można je jeść już po tygodniu, ale najlepiej smakują po miesiącu – wtedy są idealnie przegryzione i aromatyczne.
