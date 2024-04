Blond odmładza? Nie zawsze. Dopasuj kolor do typu urody i struktury włosów

Zdaniem kolorystów prosta korekta odcienia włosów może mieć ogromne znaczenie. Innymi słowy, gdy jesteś zajęta włosingiem, czyli skupianiem się na pielęgnacji skóry maseczkami, olejami i serum przeciwstarzeniowymi, możesz nie zauważyć, że matowe, popielate blond włosy lub zbyt ciemny brąz mogą zniweczyć wszystkie twoje wysiłki.

Panuje mit, że ciemne włosy zawsze dodają lat i z ich upływem powinnyśmy się rozjaśnić. Ale ten pogląd został zrewidowany, bo niektórym kobietom pasuje do karnacji i typu urody ciemniejszy, naturalny ich palecie kolorystycznej, odcień. Zdaniem stylistów fryzur kolor ten nie powinien być tylko zbyt płaski i jednowymiarowy. A przypadku osób z pełniejszą twarzą znaczenie ma fakt, że brązy wyostrzają rysy twarzy i wyglądamy w nim szczuplej.

Dodatkowo istnieje kilka nieoczywistych kolorów włosów, które według profesjonalistów mogą oszukać wszystkich i wskazywać, że jesteś znacznie młodsza niż w rzeczywistości. Nie wszystkie są popularne, więc warto przyjrzeć się, które odcienie odejmą ci lat – od karmelowych refleksów po mniej typowe pastele.

Karmelowe refleksy

To świetna opcja dla kobiet z ciemnymi włosami szukających szybkiej odmiany, która nie jest zbyt ekstremalna. W przypadku szatynek i brunetek dodanie karmelowych refleksów może pomóc ocieplić i złagodzić rysy twarzy. Dodatkowo taki look dodaje włosom wymiaru, sprawiając, że wydają się równie bujne, jak dziesięć lat temu. Weź przykład z Jennifer Lopez, która od lat trzyma się tego trendu i zachwyca wyglądem.

Złoty Melon i truskawkowy blond

Jeśli masz jaśniejsze włosy, które wyglądają na nieco popielate lub w kolorze mysiego blondu rozważ odcienie owocowe – pomyśl o truskawkowym blondzie lub złotym melonie. Wiele kobiet wygląda zaskakująco dobrze i młodo w kolorze truskawkowego odcienia blondu.

Bronde Sombré

Według kolorysty gwiazd, Matta Reza, znanego jako mistrza każdej stylowej blondynki w Los Angeles, dodanie blasku i kontrastu włosom jest kluczem do uzyskania młodego wyglądu. Bronde Sombre tu sprawdzi się najlepiej - to koloryzacja, która możemy wykonać na kilka sposobów. Przy brązowych włosach to cienkie pasemka zaczynające się od skóry głowy lub naturalne rozjaśnienie sombre, które przeplata jasne pasma z ciemnymi.

Różowy szampan

Zabawne pastele są nie tylko dla dzieci. W ciągu ostatnich kilku lat pastelowe odcienie na głowie przeżywały renesans, pokazując, że pasują zarówno młodym dziewczynom, jak i dojrzałym kobietom. Sprawią, że będziesz wyglądać świeżej i radośniej

Blond z jaśniejszymi tonami

Gdy jesteś naturalną blondynką, możesz uzyskać efekt odmłodzenia, zaczynając od bazy bliższej twojemu naturalnemu kolorowi. Następnie poproś kolorystę o zastosowanie kombinacji pasemek balajażu o kilka odcieni jaśniejszych niż baza, aby uzyskać naturalny, rozjaśniony wygląd.

Złoty balejaż

Złoty balejaż otaczający twarz jest niesamowicie korzystnym wyborem. Tworzy odcień, który będzie naśladował promienie słońca jak u blondynki, bez konieczności odchodzenia od naturalnego koloru szatynek. Dodanie jaśniejszych, złotych elementów w oprawie twarzy doda nam blasku i młodości.

Głęboka miedź

Rude włosy to prawdziwy ogień. Bogata czerwień, kasztanowa lub miedziana, podkreśli odcień włosów i u brunetki i u rudowłosej. Dzięki temu skóra będzie wyglądać na młodszą i bardziej promienną, odbijając światło wokół twarzy swoim ciepłym odcieniem. Głęboka czerwień ma charakter i dodaje energii, niezależnie od tego, czy wybierzesz jej bardziej subtelny czy żywszy kolor.