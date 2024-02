W ostatnim czasie wiele kobiet w sieci radziło się nawzajem, jak zbudować zapach. Okazuje się, że nie jest to trudne, wystarczy jedynie postępować zgodnie z wcześniej przygotowanym planem. "Fragrance layering" jest dziecinnie prosty. Sprawdź, na czym dokładnie polega.

"Fragrance layering" - podpowiadamy, jak budować zapach na skórze

Budowanie zapachu to nie tylko spryskanie ciała perfumami. Okazuje się, że "Fragrance layering" zaczynamy już pod prysznicem. Do tego zadania wykorzystujemy gruboziarnisty peeling. To właśnie ten kosmetyk pomoże nam zmyć poprzednie zapachy czy inne kosmetyki.

Kiedy pierwszy krok mamy już za sobą. Myjemy ciało żelem pod prysznic lub mydłem. Warto wybrać kosmetyk, który będzie pachniał podobnie do perfum, które będziemy nakładać na sam koniec. Po wysuszeniu wcieramy w skórę balsam.

Następnie przechodzimy do aplikacji olejku. Warto to robić, ponieważ ma on masę substancji odżywczych, które doskonale sprawdzą się zimą, kiedy naszej skórze ich brakuje.

Po zaliczeniu wszystkich poprzednich kroków możemy zaaplikować perfumy. Dzięki temu będą one znacznie dłużej utrzymywać się na naszym ciele. Zapach umieszczamy w konkretnych miejscach - na wewnętrznej stronie nadgarstków, na szyi, za uchem oraz na dekolcie.

Jak przedłużyć zapach perfum? Sprawdzony trik

Jeśli kupiliście perfumy i według was są one nietrwałe, koniecznie przeczytajcie nasze porady jak sprawić, by ich zapach cieszył na dłużej. Okazuje się bowiem, że trwałość perfum zależy od bardzo wielu czynników.

Przed spryskaniem skóry należy ją w odpowiedni sposób nawilżyć. Zapach znacznie dłużej będzie się utrzymywać na skórze tłustej niż wysuszonej. Po kąpieli warto nałożyć krem lub balsam. Warto jednak wybierać takie kosmetyki nawilżające, które są bezzapachowe. Dzięki temu skóra nie będzie miała kilku różnych aromatów.

Z kolei jedna z zagranicznych influencerek zdradziła, że zapach perfum można przedłużyć, dodając je do balsamu i dopiero smarując nim ciało.