Julia Wieniawa to jedna z bardziej rozpoznawalnych gwiazd młodego pokolenia. Dziewczyna szturmem podbiła polski show-biznes. Jej kariera rozpoczęła się od ról w kilku serialach, a następnie przeobraziła się w karierę wokalną. Trzeba przyznać, że Julka jest bardzo ambitna i skrupulatna w dążeniu do zaplanowanych celów. Niedawno gwiazda pojawiła się na okładce znanego magazynu, na której wygląda jak Hailey Bieber. Czy był to zamierzony zabieg?