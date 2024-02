W tym sezonie większość dziewczyn postawi na "glazed vanilla french". Tę stylizację rozpropagowała Zola Ganzorigt, która od lat współpracuje z największymi gwiazdami zagranicznego show-biznesu. Sławna manikiurzystka ostatnio zaprezentowała swoje prace wykonane na paznokciach aktorki Sydney Sweeney. Zobaczcie, jak się prezentuje ta stylizacja.

Sydney Sweeney w najmodniejszym manicure na wiosnę 2024

Zola Ganzorigt na paznokciach Sydney Sweeney wykonała dość abstrakcyjną stylizację, która w sieci nazywana jest "glazed vanilla french".

Taki manicure popularnością cieszył się już kilka lat temu - teraz powoli wraca do łask. Na płytce paznokci wystarczy namalować w wybranym przez siebie kolorze wzór półksiężyca. Wiosną 2024 płytkę warto pomalować na róż lub błękit. Taka pastelowa stylizacja paznokci będzie bardzo modna w nadchodzącym sezonie.

Jak zadbać o dłonie i paznokcie? Podpowiadamy

Na co dzień bardzo często zwracamy dużą uwagę na to, jak wyglądają dłonie innych ludzi. Również i my chcemy, aby nasze paznokcie oraz ręce były zadbane. Okazuje się, że wystarczy zastosować się do kilku porad, które nam w tym pomogą.