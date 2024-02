Syrup blonde to prawdziwy hit w koloryzacji. W mediach społecznościowych wyraźnie widać, że coraz chętniej na ten odcień stawiają kobiety z całego świata. Okazuje się, że ta koloryzacja nie wymaga specjalnych umiejętności i jest bardzo prosta w wykonaniu. Ciepłe tony na włosach połączone z jasną karnacją będą wyglądać nie tylko modnie, ale i zdrowo.

Syrup blonde - jak wygląda ten kolor?

Syrup blonde to nic innego jak jasny odcień blondu, który gdzieniegdzie ma pasma w odcieniach miodu czy karmelu. Refleksy na włosach sprawią, że całość będzie się pięknie mienić w słońcu.

Jak dbać o koloryzację syrup blonde? Podpowiadamy

O włosy ufarbowane w stylu syrup blond należy odpowiednio zabrać. Prócz mycia zwykłym szamponem warto do codziennej pielęgnacji wykorzystać szampon dedykowany włosom farbowanym. Może to być też kosmetyk, który jest w filetowym odcieniu - dzięki temu włosy nie będą żółte i zachowają taki odcień, jaki był pierwszego dnia koloryzacji. Pielęgnacja nie powinna też sprowadzać się tylko do mycia. Na pasma należy nakładać maskę, olej, a także dbać o końcówki.

Jak odżywić włosy farbowane? Sprawdzone sposoby

Włosy farbowane wymagają od nas szczególnego traktowania. Koloryzacja to zabieg, który można wykonać w profesjonalnym salonie fryzjerskim lub w domu. Niestety niesie on za sobą konsekwencje. Po wykonaniu koloryzacji należy odpowiednio zadbać o pasma.

Codzienna pielęgnacja włosów farbowanych powinna opierać się na odpowiednio dobranych kosmetykach. Dzięki temu będziemy cieszyć się intensywnym kolorem na długo. Podstawą pielęgnacji włosów po koloryzacji jest szampon, ale należy stosować również odżywki, maski oraz oleje.

Syrup blonde hitem wśród stylistów fryzur

Na zagranicznej stronie glamour.com możemy przeczytać, co styliści fryzur sądzą o nowym trendzie w koloryzacji.

"Intensywnie syropowy blond to najbardziej pasujący odcień dla tych, którzy lubią nosić jasne włosy. Z nutami złota, karmelu i wanilii jest to najpiękniejszy odcień" - powiedział dziennikarzom Tom Smith.