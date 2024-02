Edyta Herbuś bardzo często pytana jest o to, jak zachowuje tak promienny wygląd. Nie można się temu dziwić, ponieważ jest to jedna z piękniejszych kobiet w polskim show-biznesie. Gwiazda niedawno pojawiła się na pokazie Deni Cler, po którym porozmawiała z Dziennik.pl i zdradziła, jaki tak naprawdę jest sekret jej urody.

Edyta Herbuś zdradziła sekret pięknego wyglądu

Edyta Herbuś od lat zachwyca na małym oraz dużym ekranie. Gwieździe nie przeszkadza upływający czas, ponieważ od lat prezentuje się nienagannie. W rozmowie z portalem Dziennik.pl wyznała, jaki jest jej sposób na tak promienny wygląd.

"Dla mnie wygląd jest jakąś historią, która jest gdzieś tam w środku. Najbardziej zachwycają mnie osoby, kobiety, mężczyźni, którzy dobrze się czują ze sobą. Są to błyszczące oczy, swoboda w poruszaniu - to osadzenie w ciele. Komfort, który w nich widać, jakaś harmonia. Ja dbam o to na co dzień poprzez ruch, poprzez medytacje, dobrą dietę oraz zdrowy tryb życia i takie podążanie za pasją. Moim zdaniem to też bardzo karmi i daje spełnienie, więc według mnie spełnieni ludzie pięknie wyglądają. To właśnie dlatego tak trzymam kciuki za to, żeby jak najwięcej z nas było szczęśliwych" - wyznała w rozmowie z portalem Dziennik.pl Edyta Herbuś.

Edyta Herbuś dba nie tylko o wygląd i o zdrowie

Jakiś czas temu Edyta Herbuś wyznała, że dba o swój wygląd oraz o zdrowie. Według tancerki wszystko to jest ze sobą połączone. Odpowiednio zbilansowana dieta, pielęgnacja, a także ruch mają ogromny wpływ na to jak się czujemy oraz wyglądamy.

"Zdrowa dieta też nie jest bez znaczenia. Jem dużo owoców, warzyw, kasz, piję zioła i wodę mineralną" - mówiła Herbuś w rozmowie z magazynem "Uroda".

Z kolei w rozmowie z "Faktem" wyznała, że ważne miejsce w diecie zajmują zioła.

"Moje ulubione to mięta, kolendra, lubczyk, rozmaryn i melisa. Zjadam świeże zioła ze smakiem. Dodaję je do wszelkich potraw i do wody. To według mnie najlepsze kosmetyki upiększające. Swoimi właściwościami świetnie zastępują chemiczne środki" - przyznała Edyta Herbuś.