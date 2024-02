Trendy paznokciowe zmieniają się bardzo szybko. Jeszcze niedawno modny był manicure cherry chrome, później glazed donut. Obecnie na Instagramie oraz TikToku popularność zdobywa Aurora manicure. Pasuje na każdą okazję i jest prosty w wykonaniu.

Aurora manicure hitem 2024 roku

Aurora manicure to idealna propozycja dla wszystkich tych, którzy lubią minimalistyczny styl. Tak pomalowane paznokcie doskonale sprawdzą się, kiedy będzie zależało nam na czymś uniwersalnym i ponadczasowym. Dodatkowo delikatny błysk będzie ładnie odbijał światło od płytki.

Aurora nails - jak wyglądają?

Aurora nails, doskonale sprawdzą się wśród osób, które lubią się wyróżniać. Płytka jest bowiem pomalowana w holograficzny odcień, najczęściej jest to róż lub srebro z delikatnym połyskiem. Niektóre stylistki do paznokci przyklejają niewielki kryształek, jednak nie jest to obowiązkowe. Po wybraniu odpowiedniego koloru i pomalowaniu płytki lakierem należy wzmocnić paznokieć półprzezroczystym żelem.

Jeśli chcecie dodać więcej błysku, warto postawić na holograficzny lakier z dodatkiem brokatowych drobin, wtedy uzyskacie spektakularny efekt. Można też do srebrnego lakieru dodać niewielkie kryształki, wtedy stylizacja również będzie wyglądać dobrze.

Aurora manicure dobrze będą wyglądać na krótszych paznokciach. Ta oryginalna stylizacja z pewnością już niedługo będzie popularna wśród wielu gwiazd i celebrytek.

Jak pielęgnować dłonie i paznokcie po manicure? Podpowiadamy

O dłonie i paznokcie można zadbać również w domowym zaciszu. W zależności od tego, w jakim stanie są, powinniśmy dobrać odpowiednią pielęgnację. Jednym z bardziej popularnych zabiegów jest kąpiel w ziołach. Wystarczy zaparzyć mieszankę oraz lekko ją przestudzić. Następnie zanurzamy dłonie w wywarze na około 10 minut. Po tym czasie wyjmujemy ręce, osuszamy je ręcznikiem, a następnie stosujemy krem odżywczy. Najlepiej taki z dodatkiem witaminy C.