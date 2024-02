Walentynki to jeden z najważniejszych dni dla wszystkich zakochanych. Osoby obchodzące to święto dwoją się i troją, by spędzić go z ukochaną osobą w wyjątkowy sposób. Wszystko powinno być dopięte na ostatni guzik. Odpowiednio dobrana stylizacja, makijaż, a nawet manicure. W ten dzień warto poświęcić trochę czasu, by zadbać o swój wygląd. Prócz dobrze dobranych ubrań, warto też zadbać o dłonie. To właśnie dlatego manicure odgrywa tu tak ważną rolę.

Najpiękniejszy manicure na walentynki

Jeśli jeszcze zastanawiasz się jaką stylizację paznokci wybrać, koniecznie postaw na klasykę. Okazuje się, że czarny lakier to coś, co będzie pasować do każdej stylizacji. Na dodatek paznokcie będziesz mogła samodzielnie pomalować w kilka minut lakierem i nie będzie potrzeba ci pomoc manicurzystki.

Paznokcie na walentynki 2024 - najnowsze trendy

Oczywiście jeśli nie lubisz czerni, w ten wyjątkowy dzień możesz wybrać inny kolor. Róż i czerwień dalej są modne. Na płytkę paznokci możesz też przykleić drobne ozdoby - kamienie czy naklejki w kształcie drobnych serduszek sprawdzą się doskonale. Cały czas modny jest też french, który można wykonać w kolorowej wersji.

Jeśli jesteś fanką jeszcze bardziej dziewczęcych stylizacji, koniecznie wybierz drobne kokardy. Na paznokciach mogą pojawić się one w formie 3D lub naklejek. Z kolei vamp nails to, coś dla tych osób, które uwielbiają zwracać na siebie uwagę.

Jak pielęgnować paznokcie i dłonie, aby były zadbane? Podpowiadamy

Zadbane i dobrze odżywione paznokcie oraz dłonie to doskonała wizytówka każdej kobiety. Sprawdźcie, jak codzienna pielęgnacja może wam w tym pomóc. Wystarczy zapoznać się z kilkoma trikami.