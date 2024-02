Starzenie to proces nieunikniony i naturalny. Często ma związek z uwarunkowaniami genetycznymi oraz wpływem środowiska na nasz organizm. Na skórze najczęściej widać pierwsze oznaki starzenia. Proces można jednak spowolnić. Wystarczy zastosować kilka naszych trików.

Jak pielęgnować młodą cerę, aby opóźnić starzenie? Podpowiadamy

Jeśli chcemy opóźnić procesy starzenia, powinniśmy dokładnie zapoznawać się etykietami na kosmetykach, które wprowadzamy do naszej pielęgnacji. Muszą mieć nie tylko napis "przeciwzmarszczkowy" czy "anti-aging", ale również dobrze by było, aby miały substancje aktywne.

Do pielęgnacji cery warto używać produkty, które w swoim składzie mają: kwas hialuronowy, koenzym Q10, witaminę C oraz E, kwas migdałowy oraz kwas glikolowy. Kosmetyki z retinolem również powinny znaleźć swoje miejsce w codziennej pielęgnacji.

Jakie kosmetyki przeciwzmarszczkowe dla cery po 25. roku życia?

Odpowiednio dobrane kosmetyki pomogą w widoczny sposób opóźnić procesy starzenia się skóry. Warto wprowadzić je do codziennej pielęgnacji. Można je łączyć z aktywnymi składnikami antyoksydacyjnymi, które chronią cerę przed wolnymi rodnikami m.in. witamina C, kwas hialuronowy, retinoidy czy hydroksykwasy.

Co powoduje starzenie się skóry? Odpowiedź cię zaskoczy

Starzenie skóry powodowane jest przez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Do czynników wewnątrzpochodnych zaliczamy predyspozycje genetyczne oraz zmiany hormonalne, które mogą być wynikiem stresu czy złej diety. Z kolei do czynników zewnątrzpochodnych zaliczamy skutki wywołane promieniowaniem UV. To właśnie dlatego tak ważne jest używanie kremów z filtrem.

Kiedy pojawiają się pierwsze zmarszczki?

Pierwsze zmarszczki, jakie można zobaczyć na skórze to zmarszczki mimiczne. Często występują w okolicach oczu, na czole oraz wokół ust.

Wraz z wiekiem nasza skóra produkuje coraz mniej kolagenu, który odpowiada za jędrność cery. Wiele badań potwierdza, że po 25. roku życia obniża się poziom kwasu hialuronowego, który odpowiada za nawilżenie skóry i jej promienny wygląd.