Domowe odżywki do włosów można przygotować samodzielnie, jednak najpierw należy określić rodzaj swoich włosów. Czy są one przesuszone, przetłuszczające się czy mieszane. Inne kosmetyki będą pasować do pasm farbowanych czy rozjaśnianych.

Jeśli już typ włosów został przez nas określony, warto byśmy udali się do sklepu i kupili produkty, które pomogą nam w dalszych etapach przygotowywania naturalnej odżywki do włosów. Warto mieć pod ręką szklaną miskę do mieszania składników, czepek, folię, pędzelek fryzjerski.

Domowe odżywki do włosów suchych, przetłuszczających się, matowych - receptury na domowe maski

Maska na włosy wysuszone

Osoby, których włosy są suche, powinny do ich pielęgnacji użyć miodu, jajek oraz jogurtu - te składniki sprawią, że pasma przestaną się puszyć i staną się bardziej nawilżone. Dodatkowo odżywka sprawdzi się, kiedy nasze włosy są trudne w rozczesywaniu.

Składniki: 1 żółtko jajka, 1 łyżka oliwy z oliwek, 1 łyżka miodu pszczelego, 1 łyżka jogurtu naturalnego.

Wykonanie: Składniki mieszamy dokładnie ze sobą w misce, a następnie nakładamy na włosy. Pasma owijamy folią oraz ręcznikiem. Po upływie 30 minut spłukujemy ciepłą wodą.

Maska na włosy przetłuszczające się

Mało kto zdaje sobie sprawę, że żel aloesowy może pomóc osobom z włosami przetłuszczającymi się. Ten kosmetyki sprawi, że skalp dokładnie się oczyści i będzie w znacznie lepszej kondycji niż po takiej pielęgnacji. Do przygotowania maski warto jednak zakupić produkt, który zawiera co najmniej 98% soku z aloesu.

Składniki: 2 łyżki żelu aloesowego, 1 łyżeczka skrobi, 2 łyżki jogurtu naturalnego.

Wykonanie: Wszystkie składniki dokładnie łączymy w misce, a następnie nakładamy na włosy. Pasma owijamy folią i nakładamy czepek. Po około 20 minutach spłukujemy wodą i myjemy szamponem.

Maska na włosy matowe

Ocet wykazuje działanie nabłyszczające, dlatego często używany jest do przygotowywania wcierek czy innych kosmetyków do włosów matowych.

Składniki: 1 szklanka wody, 1 szklanka octu jabłkowego.

Wykonanie: Składniki łączymy i spłukujemy włosy od razu po umyciu.