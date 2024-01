Ewa Chodakowska w show-biznesie obecna jest od lat. Trzeba przyznać, że przez ten cały czas prezentuje się nienagannie. Gwiazda z okazji premiery swojego nowego programu "Razem odNowa" udzieliła nam szczerego wywiadu, w którym zdradziła sprawdzone triki na poprawę urody.

Ewa Chodakowska zdradziła przepis na piękny i młody wygląd

Ewa Chodakowska znana jest ze swoich rewelacyjnych treningów, które przynoszą wiele pozytywnych rezultatów. Gwiazda od lat zachęca kobiety, by dbały o swoją sylwetkę oraz motywuje je do zdrowego trybu życia. W najnowszej rozmowie opowiedziała nam, jak sama radzi sobie z zachowaniem pięknego wyglądu.

"Makijaż zrobiony przez moją wybitną make-up artist i włosy zrobione przez mojego stylistę. Nie wyglądam tak na co dzień. Nie mam takiego makijażu czy ułożonych włosów. Sylwetka tylko jest stała. Nie ukrywam, że dbam o siebie, zdrowo się odżywiam, stawiam bardzo na regenerację. Nie wyobrażam sobie siedmiu godzin nie spać, więc to wszystko ma znaczenie" – wyznała w rozmowie z dziennik.pl Ewa Chodakowska.

W dalszej części wywiadu gwiazd przyznała, że zdrowy styl życia widać gołym okiem. Jeśli ktoś o siebie dba o wewnątrz, to będzie od razu widoczne.

"Ten zdrowy styl życia rzeczywiście widać na zewnątrz. Powiedziałam najpierw o opakowaniu - makijaż, włosy czy strój, ale to jednak zdrowy styl życia widać na zewnątrz. Widać to po uśmiechu, widać po oczach - to wszystko gdzieś emanuje na zewnątrz" - wyznała w rozmowie z nami Ewa Chodakowska.