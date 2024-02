Gigi Hadid to jedna z najbardziej rozpoznawalnych modelek na świecie. 28-latka to niekwestionowana ikona mody, która doskonale wie, co jest obecnie modne, a co nie. Niedawno gwiazda została przyłapana przez fotoreporterów, kiedy miała na sobie brązowe sneakersy. Okazuje się, że te buty będą hitem nadchodzącej wiosny.