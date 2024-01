Kilka lat temu podobne emocje wywołała sukienka. Wtedy internauci również zastanawiali się jakiego koloru jest. Niektórzy twierdzili, że jest biało-złota, a inni, że niebiesko-czarna. Teraz jednak chodzi o paznokcie.

Tiktokerka wzbudziła ogromne emocje swoimi paznokciami

Portal "The Sun" opisał historię, która miała miejsce kilka dni temu. Według zebranych informacji przez dziennikarzy Caitlin umówiła się do stylistki paznokci na manicure. Kobiecie zależało na zielonym kolorze, dlatego wybrała lakier o nazwie Aruba. Kiedy jednak wróciła do domu, jej rodzina stwierdziła, że paznokcie są niebieskie.

Caitlin poprosiła przyjaciół o to, by wypowiedzieli swoje zdanie w temacie koloru jej paznokci. Okazuje się, że bliscy nie potrafili rozstrzygnąć sporu. Zdania były bardzo podzielone. To właśnie dlatego Caitlin umieściła nagranie w sieci, na którym prosi obcych ludzi o to, by oni jej pomogli.

Nagranie paznokci stało się viralem w sieci

Filmik Caitlin stało się prawdziwym viralem na TikToku i zebrało już prawie milion wyświetleń. Pod nagraniem pojawiło się sporo komentarzy, w których internauci kłócą się o to, jakiego koloru są paznokcie kobiety. Zdania są podzielone. Według niektórych manicure jest zielony, z kolei inni piszą, że niebieski.