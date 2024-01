Sofia Vergara to obecnie jedna z najbardziej wpływowych gwiazd w amerykańskim show-biznesie. Według wyliczeń zagranicznych mediów aktorka w latach 2013 - 2020 była najlepiej zarabiającą gwiazdą w USA. Również i teraz Sofia nie może narzekać na swoje zarobki. Obecnie gra w hicie "Griselda", który można oglądać w serwisie Netflix.

Sofia Vergara od lat zachwyca urodą

Sofia Vergara mimo dojrzałego wieku od lat zachwyca, a jej uroda zdaje się nie przemijać. Gwiazda nigdy jednak nie przyznała się do tego, że korzysta z usług specjalistów od chirurgii plastycznej. To właśnie dlatego pod jej instagramowym postami często pojawiają się komentarze dotyczące wyglądu aktorki. Niektórzy fani zarzucają jej poddawanie się zabiegom odmładzającym.

W rozmowie z zagraniczną prasą gwiazda wyjawiła, że chirurgia plastyczna może być zgubna.

"Nie sądzę, żeby chirurgia kosmetyczna mogła sprawić, że wygląda się młodo. Dzięki niej możesz wyglądać piękniej, ale kiedy wchodzisz w to z myślą, że chcesz wyglądać młodo... Właśnie wtedy zdarzają się wypadki - wyznała w rozmowie z "Health".

Sofia Vergara zdradziła przepis na młody wygląd

Skoro Sofia Vergara swojego wyglądu nie zawdzięcza operacjom, nasuwa się pytanie, co pozwala jej zachować urodę? Według portalu "Eat This, Not That" aktorka ochrania swoje ciało oraz twarz przed szkodliwym działaniem promieni UV. Na co dzień aktorka ma bowiem stosować kremy z filtrem - to właśnie dzięki nim jej skóra od lat zachowuje jędrność. Vergara unika słodyczy oraz soli. Aktorka "Griseldy" o figurę dba, chodząc na długie spacery czy siłownię.

"Jeśli tu żyjesz, nie możesz zawsze zamawiać wysokotłuszczowych dań, jak makaron z truflami. Bierzesz małe sushi, a kiedy wychodzisz z dziewczynami, zamawiasz małą sałatkę" - mówiła Sofia magazynowi "People".

Sofia Vergara była poważnie chora

Sofia Vergara gdy miała 28 lat, otrzymała druzgocącą diagnozę. Lekarze wykryli u niej nowotwór tarczycy. Po operacji oraz radioterapii musiała przyjmować masę leków na niedoczynność. To właśnie dlatego aktorka dba o swoją dietę, a także regularne ćwiczenia.