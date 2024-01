Jeśli zależy nam na tym, by rzęsy były długie i zdrowe, musimy pamiętać o odpowiednio skomponowanej diecie. Niestety złe odżywianie ma ogromny wpływ na to, jak wygląda nasza skóra oraz włosy i paznokcie. Rzęsy stają się łamliwe, nie chcą rosnąć, a także są przesuszone. Sprawdź, jak wzmocnić je w domowym zaciszu.

Reklama

Domowy sposób na porost rzęs - podpowiadamy

Piękne rzęsy muszą być regularnie odżywiane. Warto codziennie dbać o skórę - przejawia się to między innymi w dokładnym demakijażu, a także odpowiednio dobranych kosmetykach. Jeśli chcemy, by nasze rzęsy były zdrowe i piękne, powinniśmy pamiętać o odpowiednim dobraniu produktów do demakijażu. Nasz płyn micelarny nie powinien zawierać alkoholu, bo wtedy może mieć działanie wysuszające.

Reklama

Jeśli więc chcemy, by nasze rzęsy były długie i gęste, warto zapoznać się z domowymi sposobami na uzyskanie takiego efektu. W codziennej pielęgnacji powinniśmy postawić na olejowanie włosków oliwą z oliwek, olejkiem rycynowym, olejem ze słodkich migdałów czy olejem kokosowym. Wszystkie te produkty doskonale wzmocnią rzęsy oraz przyspieszą ich porost.

Olejek rycynowy na rzęsy - domowy sposób na porost rzęs

Chcąc dodać olejek rycynowy do swojej pielęgnacji, powinniśmy zaopatrzyć się w małe opakowanie, może być po zużytym tuszu (wcześniej należy je dokładnie umyć). Do opakowania wlewamy olejek rycynowy. Następnie nabieramy go za pomocą szczoteczki i nakładamy na rzęsy. Taką pielęgnację należy stosować codziennie. Pierwsze efekty zauważymy już po miesiącu stosowania.

Jeśli jednak czujesz, że olejek rycynowy podrażnia twoje oczy, natychmiast przerwij taką pielęgnację. Zaczerwienione lub szczypiące oczy powinny być znakiem ostrzegawczym, że nie należy dłużej stosować tego domowego specyfiku.

Reklama

Gotowe odżywki do rzęs - jakie wybierać w drogerii?

Jeżeli nie jesteś fanką domowych sposobów na wzmocnienie rzęs, możesz zdecydować się na gotowe serum lub odżywkę. Pielęgnują one i odżywiają włoski, a dodatkowo stymulują ich porost.

Kupując odżywkę lub serum do pielęgnacji rzęs, warto zwrócić uwagę na skład. Na liście powinny znaleźć się między innymi:

kwas hialuronowy - który ma działanie nawilżające, glikoproteiny - które stymulują mieszki włosowe do wzrostu,biotyna i witamina B12 - zapobiegające wypadanie włosków,nanopeptydy - które wydłużają fazę wzrostu rzęs,pantenol-witamina B5 - odnawia strukturę rzęs oraz zwiększa ich elastyczność.