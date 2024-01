Masaż twarzy to bardzo ważny element każdej pielęgnacji. Okazuje się, że ta popularna metoda ma zbawienny wpływ na wygląd naszej skóry. Warto masować twarz regularnie, ponieważ szybko można zobaczyć zaskakujące rezultaty. Do tego zabiegu warto wykorzystać odpowiednio dobrany olejek.

Jakie są zalety masażu twarzy? Podpowiadamy

Masaż twarzy to element pielęgnacji, który powinien być wykonywany regularnie. Może on mieć zbawienny wpływ na to czy nasze zmarszczki będą bardziej widoczne oraz, czy skóra będzie bardziej napięta. Technika masażu powinna być dobrana do potrzeb indywidualnych oraz efektów, które chcemy osiągnąć.

Masaż twarzy olejkiem - jak poprawnie wykonać?

Masaż twarzy należy rozpocząć od odpowiedniego przygotowania skóry. Warto najpierw ją oczyścić, a następnie zaaplikować olejek. Powinniśmy zwrócić również uwagę na to czy nie nakładamy go na skórę zbyt obficie. Zbyt duża ilość może sprawić, że ręce będą zbyt ślizgać się po skórze, a masaż będzie wykonany niedokładnie. Po zakończonym masażu powinniśmy zmyć olej. Następnie warto nałożyć serem oraz krem nawilżający.

Jaki olejek do masażu twarzy warto kupić?

Najczęściej do masażu twarzy wybiera się olejek migdałowy. Jest on niedrażniący i bogaty w wiele witamin, między innymi A, B1, B2, B6, D i E, które w odpowiedni sposób pielęgnują skórę.

Jeśli nasza skóra jest przesuszona, warto zaopatrzyć się w olej z pestek awokado. Tego typu produkt w swoim składzie ma wiele witamin oraz substancji odżywczych, które zapobiegają wysuszeniom.