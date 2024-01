Jednym z lepszych kremów do cery naczynkowej jest produkt, który w swoim składzie będzie mieć kwas azelainowy. To właśnie on szybko i skutecznie zredukuje zaczerwienienia oraz podrażnienia skóry. Dodatkowo zapewni ochronę bariery hydrolipidowej, a także dogłębnie nawilży.

Krem do cery naczynkowej z dodatkiem kwasu azelainowego sprawdzi się wśród tych osób, które mają bardzo wrażliwą oraz podrażnioną skórę twarzy. Jego bogata, ale jednocześnie lekka konsystencja sprawi, że zaczerwienienia szybko znikną i znacznie się zmniejszą.

Najlepszy krem do cery naczynkowej - czego szukać w składzie?

Krem do cery naczynkowej powinien mieć w swoim składzie: niacynamidy, kwas azelainowy, olej ze słodkich migdałów oraz lecytynę. Wszystkie te składniki sprawią, że skóra będzie w odpowiedni sposób nawilżona oraz zregenerowana.

Jak często stosować krem do cery naczynkowej?

Osoby, na których cerze pojawiły się drobne "pajączki" powinny stosować dwa rodzaje kremów do cery naczynkowej. Jednym warto smarować twarz rano, z kolei drugi należy wybierać na wieczór.

Krem do skóry naczynkowej na dzień powinien mieć wysoki SPF. To właśnie on pomoże zabezpieczyć skórę przed drażniącym działaniem słońca. Tego typu krem musi być stosowany codziennie, nawet jeśli na dworze nie ma słońca.

Wszyscy, którzy mają skórę naczynkową, powinni też zainwestować w zielony krem, który po zaaplikowaniu zmienia odcień na taki, który dopasowuje się do skóry. Rozjaśni on cerę oraz wyrówna koloryt. Tego typu produkt można stosować codziennie jako samodzielny kosmetyk lub baza pod makijaż.