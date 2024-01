"Myślę jednak, że pomaga szczególnie w mojej branży. Zawsze marzyłam o tym, by być w modelingu i w show-biznesie przed obiektywem, przed kamerą - to myślę, że z jednej strony to pomogło. Najważniejsza jest jednak osobowość, charakter oraz to, czy widzowie cię lubią lub, czy jesteś szczera. Widzowie są bardzo inteligentni i oni wiedzą, kiedy jest ściema, a kiedy jej nie ma. Uroda pomaga, jednak jeśli ją masz, a nie masz osobowości, nie masz tego czegoś, co ludzie lubią oglądać, no to uroda nie pomoże" - powiedziała nam Joanna Krupa.