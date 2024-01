"Ostatnio byłam na świetnym masażu. Poszłam na taką "jogę twarzy". Zastanawiałam się, co zrobić, żeby moja twarz dostawała to samo, co ciało i znalazłam na to sposób. Staram się także dbać o regularną pielęgnację, której nie zmieniam co chwilę. Nie robię takich radykalnych zwrotów akcji, bo moja skóra tego nie lubi. Ostatnio właśnie na tym się skupiam. Plus oczywiście domowa pielęgnacja" - wyznała w rozmowie Warnke.